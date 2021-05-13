«Справедливая Россия» призывает в свои ряды опытных медийщиков

Бывший глава Центра политконъюнктуры Сергей Михеев, недавно включенный в руководство партии, может пойти по Ростовской региональной группе вторым номером после депутата Госдумы, главы регионального отделения справороссов Михаила Емельянова, говорят два собеседника в партии. Вторым номером в региональной группе, которая может включить в себя Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области, возможно, станет Евгений Шиянов, давно знакомый с членом президиума центрального совета справороссов Александром Бабаковым, говорит один из партийцев. В 2011 г. в разгар кампании по выборам депутатов Госдумы шестого созыва Бабаков, на тот момент первый вице-спикер нижней палаты, объявил о выходе из партии и переизбрался уже от «Единой России». Одной из причин такого демарша он называл то, что выбранный руководством партии курс на войну с «Единой Россией» его не устраивает. Теперь Бабаков будет баллотироваться во главе региональной группы, говорят два партийца. Для таких кандидатов, как Шиянов и Михеев, гарантией прохождения в Думу стало бы избрание лидеров их региональных групп по одномандатным округам.