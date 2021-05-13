«Справедливая Россия» призывает в свои ряды опытных медийщиков

«Справедливая Россия» призывает в свои ряды опытных медийщиковПартия уже распределяет кандидатов по регионам
13 мая в Госдуме руководство «Справедливой России – За правду», как партия называется с 22 февраля, выдало партбилеты будущим кандидатам в депутаты Госдумы. Первой его получила Яна Лантратова – замначальника департамента Минэкономразвития. Лантратову и партию, по словам собеседника «Ведомостей» в Госдуме, сблизила «помощь жителям Донбасса», которым занималась присоединенная к «Справедливой России» партия Захара Прилепина «За правду». Также в партию приняли тележурналиста Глеба Пьяных, который пойдет на выборы по Тушинскому одномандатному округу Москвы (об этом писал «Коммерсантъ»). По утверждению Пьяных, он «всю жизнь занимался борьбой за правду», а после избрания намерен заняться борьбой за изменение тарифов ЖКХ и контролем состояния домов. Заодно приняли в партию и действующего депутата Госдумы Александра Ремезкова, который первый созыв отрабатывает в составе фракции «Справедливой России», а до этого был единороссом.
Среди других новых кандидатов, которые пока не объявлены, собеседники «Ведомостей» называют телеведущую Марину Ким, которая в феврале была назначена ответственной за информационную политику партии. Одним из регионов, который рассматривался для избрания Ким, называют Санкт-Петербург, откуда она родом. Лидером петербургской региональной группы в 2016 г. был один из петербургских соратников председателя «Справедливой России» Сергея Миронова – депутат Госдумы Олег Нилов. Кто возглавит группу в 2021 г., примет решение съезд (пройдет 26 июня), заявил Нилов, однако он «не против» сделать это снова. Ким, по словам Нилова, ведет активную работу в партии, но, чтобы работать во главе региональной группы, «одного факта рождения в Петербурге мало», хотя это и важно для работы в родном одномандатном округе.
Писатель, член центрального совета «Справедливой России» Николай Стариков может повести на выборы региональную группу по Крыму, Севастополю и Калининградской области.
Наблюдение по потребностям
Миссия «по оценке потребностей» (в наблюдениях) Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ перед выборами в Госдуму может быть развернута в России с июня, как договорились глава Центризбиркома Элла Памфилова с главой БДИПЧ Маттео Мекаччи. В миссии участвуют, как правило, три человека, а по итогам консультаций они дают рекомендации, сколько человек от БДИПЧ должно работать наблюдателями, говорит член ЦИК Игорь Борисов, российская сторона может представить по этому поводу возражения. Затем БДИПЧ отправляется приглашение на сами выборы, говорит Борисов и предполагает, что, «по практике наблюдения в последний год, эта миссия, с учетом сложной эпидемиологической ситуации, может быть ограничена в размере».
Бывший глава Центра политконъюнктуры Сергей Михеев, недавно включенный в руководство партии, может пойти по Ростовской региональной группе вторым номером после депутата Госдумы, главы регионального отделения справороссов Михаила Емельянова, говорят два собеседника в партии. Вторым номером в региональной группе, которая может включить в себя Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области, возможно, станет Евгений Шиянов, давно знакомый с членом президиума центрального совета справороссов Александром Бабаковым, говорит один из партийцев. В 2011 г. в разгар кампании по выборам депутатов Госдумы шестого созыва Бабаков, на тот момент первый вице-спикер нижней палаты, объявил о выходе из партии и переизбрался уже от «Единой России». Одной из причин такого демарша он называл то, что выбранный руководством партии курс на войну с «Единой Россией» его не устраивает. Теперь Бабаков будет баллотироваться во главе региональной группы, говорят два партийца. Для таких кандидатов, как Шиянов и Михеев, гарантией прохождения в Думу стало бы избрание лидеров их региональных групп по одномандатным округам.
Потенциальные кандидаты говорят, что о планах на выборах можно будет говорить только после съезда.
После 2012 г. «Справедливая Россия» перестала претендовать на политическую самостоятельность, но не наработала антирейтинг и в итоге сохранила лицензию на право пребывания в парламенте, говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сейчас аппаратная задача партии в том, чтобы «отманеврировать, не расплескать готовность исполнительной власти проассистировать ее прохождению в Думу, а не перехватить повестку», уверен он.