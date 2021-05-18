Запрет на участие в выборах причастных к экстремистским организациям поддержала только «Единая Россия»

Депутат Госдумы Сергей Иванов об ужесточении законодательства в отношении нежелательных организаций

«Коллеги, был такой французский король, не помню какой по счету Людовик, который говорил: «Государство – это я». Вот все, что ему мешает, – это незаконно <...> Василий Иванович [Пискарев] сейчас показывал нам слайды: человек учится [наблюдению на] избирательной кампании. Ну учится – и что? Его, может, там [за границей] учат, как вас за руку ловить, тех, кто будет выборы фальсифицировать, что тут плохого? Вы считаете, что так нельзя делать, это [делает] нежелательная организация <...> По этому законопроекту вы все делаете для того, чтобы человек, если поехал за границу и пошел там на какую-то лекцию, ему на основании принятого закона после возвращения сюда – все, до четырех лет тюрьмы [за участие в деятельности нежелательной организации]. Вы не безопасность страны защищаете. Вы защищаете свое светлое будущее».