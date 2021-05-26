Охраняющее спецобъекты ведомство сможет запрещать любые действия на своей территории

Охраняющее спецобъекты ведомство сможет запрещать любые действия на своей территорииПолномочия подчиненного президенту Главного управления специальных программ закрепят в законе
В законодательстве впервые будут прописаны широкие полномочия Главного управления специальных программ (ГУСП). Его курирует лично президент Владимир Путин, оно отвечает за функционирование и охрану спецобъектов, созданных на случай войны, и их инфраструктуры.
Сейчас в законе о мобилизационной подготовке ГУСП как федеральный орган обеспечения мобилизации органов госвласти России упоминается всего один раз. В части 6 статьи 12 закона сказано, что положение о нем утверждается президентом.
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