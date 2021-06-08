Чего ждать израильтянам от Нафтали Беннета

Чего ждать израильтянам от Нафтали БеннетаБудущий премьер-министр может смягчить свою позицию в палестинском вопросе и заняться экономикой
Всего два года назад казалось, что для Нафтали Беннета политическая карьера закончилась. Партия «Новые правые», которую он тогда возглавлял, не получила проходного балла (3,25%) на выборах в кнессет в апреле 2019 г. Беннет не просто лишился министерского поста, но также был вынужден покинуть парламент. На его счастье, более успешным политическим лидерам не удалось сформировать коалиционное правительство ни тогда, ни после парламентских выборов, ни в сентябре 2019 г. и марте 2020 г. Избранный в марте 2021 г. кнессет снова оказался раздробленным.
Несколько партий заявили, что не будут входить в коалицию ни с кем, кроме партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, занимающего пост премьер-министра в 1996–1999 гг., а потом – последние 12 лет. Другие – что готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы не с Нетаньяху. «Ликуду», победившему на выборах, 31 мандата в кнессете из 120 оказалось недостаточно, чтобы гарантированно создать коалиционное правительство. В поисках сторонников Нетаньяху задумался о комбинации с участием Беннета, которому после поражения 2019 г. удалось сформировать избирательный блок: «Новые правые» получили три места в кнессете, а лидер партии – пропуск в правительство.
Сейчас в обмен на поддержку Нетаньяху предложил Беннету пост премьер-министра, но получил отказ. Союз в кнессете, который мог образоваться, если бы Беннет и Нетаньяху договорились, получался не слишком надежным (предвыборный партийный блок Беннета «Ямина» – «Новые правые» плюс «Союз правых сил» – получил всего семь кресел в кнессете), и не факт, что получился бы вообще. А это означало пятые подряд внеочередные парламентские выборы, которые, как заявил Беннет, станут «национальным бедствием». Он признался интернет-изданию The Times of Israel, что решение отказать Нетаньяху было нелегким. Что касается смены премьер-министра в принципе – Беннет отдает себе отчет, что в этом случае израильтянам придется преодолевать психологический барьер: при Нетаньяху выросло целое поколение. Однако он не сомневается, что общество преодолеет этот барьер. «Израиль процветал до Биби и будет процветать после Биби, – заявил политик. – Еврейский народ не зависит от одного человека. У хорошего лидера не возникает ощущения, что все зависит от него».
Нетаньяху, не сумев создать правительство, передал полученный от президента мандат на его формирование лидеру оппозиционной партии «Йеш Атид» Яиру Лапиду. Буквально за полчаса до того, как истек срок действия мандата, договоренность была достигнута. Хотя у «Йеш Атида» 17 голосов в парламенте против семи у «Ямины», первые два года премьером будет Беннет, затем его сменит Лапид. Первое испытание – утверждение в кнессете кандидатов на правительственные посты, в ходе которого коалиция может еще развалиться. 7 июня на пленарном заседании кнессета спикер парламента Ярив Левин объявил, что голосование по составу правительства состоится в течение семи дней, т. е. не позднее 14 июня.
Как Беннеты уверовали
Беннет родился 25 марта 1972 г. в Хайфе. Его родители родом из Америки. В США родня по материнской линии попала из Польши перед Второй мировой (остальные родственники погибли потом во время Холокоста), а по отцовской – перебралась за океан еще в XIX в. из Польши, Германии и Голландии. После Шестидневной войны 1967 г. родители Беннета переехали из Сан-Франциско в Израиль. Пожив в ульпан-кибуце в рамках программы по адаптации, они купили дом в Хайфе в самом центре зеленого района Ахуза и только в начале 2010-х гг. продали его, переехав в просторную виллу.
У Нафтали два старших брата. Один ведет бизнес в Англии, другой– бухгалтер в Израиле. Проведшие детство в Северной Америке, все трое свободно говорят по-английски. Когда Нафтали исполнилось два года, отца семейства отправили в Канаду заниматься пиаром и сбором средств для израильского университета Технион. Именно там семья стала соблюдать религиозные нормы: старших братьев записали в еврейские школы и, когда их друзья приходили в гости, на стол подавали кошерное. Семья начала ходить в синагогу, а мать записалась на курсы иудаизма в Монреальском университете.
В следующую командировку отца Беннета послали в Нью-Йорк работать в Еврейском агентстве, помогающем евреям переехать в Израиль. Там семья жила в еврейской общине, что еще больше укрепило их в вере. Сам Беннет позже женится на светской женщине. С четырьмя детьми они живут в небольшом, считающимся элитным городке Раанана в 20 км от Тель-Авива. Его жена теперь соблюдает кашрут, пишет израильская газета «Гаарец». Таким образом, Беннет станет первым откровенно религиозным человеком во главе правительства Израиля, сообщает France 24. Reuters добавляет, что в отличие от многих союзников по политическим альянсам Беннет довольно-таки либерален в вопросах прав ЛГБТ и лоялен атеистам.