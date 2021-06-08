Чего ждать израильтянам от Нафтали Беннета

Сейчас в обмен на поддержку Нетаньяху предложил Беннету пост премьер-министра, но получил отказ. Союз в кнессете, который мог образоваться, если бы Беннет и Нетаньяху договорились, получался не слишком надежным (предвыборный партийный блок Беннета «Ямина» – «Новые правые» плюс «Союз правых сил» – получил всего семь кресел в кнессете), и не факт, что получился бы вообще. А это означало пятые подряд внеочередные парламентские выборы, которые, как заявил Беннет, станут «национальным бедствием». Он признался интернет-изданию The Times of Israel, что решение отказать Нетаньяху было нелегким. Что касается смены премьер-министра в принципе – Беннет отдает себе отчет, что в этом случае израильтянам придется преодолевать психологический барьер: при Нетаньяху выросло целое поколение. Однако он не сомневается, что общество преодолеет этот барьер. «Израиль процветал до Биби и будет процветать после Биби, – заявил политик. – Еврейский народ не зависит от одного человека. У хорошего лидера не возникает ощущения, что все зависит от него».