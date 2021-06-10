Тихоокеанский флот отбыл к полигонам США

Все способные к плаванию в открытом океане боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли для проведения оперативных учений разнородных сил, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны от 10 июня. Учения проводятся в средней части Тихого океана на расстоянии 4000 км от пунктов базирования и несения дежурства, сказано в сообщении. К учениям привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса (КИК) «Маршал Крылов», а также около 20 самолетов и вертолетов.