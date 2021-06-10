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Тихоокеанский флот отбыл к полигонам США

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Алексей Никольский
Тихоокеанский флот удалился на 4000 километров от родных берегов /Пресс-служба Минобороны / ТАСС

Все способные к плаванию в открытом океане боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли для проведения оперативных учений разнородных сил, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны от 10 июня. Учения проводятся в средней части Тихого океана на расстоянии 4000 км от пунктов базирования и несения дежурства, сказано в сообщении. К учениям привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса (КИК) «Маршал Крылов», а также около 20 самолетов и вертолетов.

Как говорится в сообщении Минобороны, «в рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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