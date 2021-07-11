Губернаторы поведут «Единую Россию» на выборы в заксобрания этой осенью

Губернаторы поведут «Единую Россию» на выборы в заксобрания этой осеньюПартия сделает на них ставку минимум в 27 регионах
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На выборах депутатов заксобраний, которые в сентябре будут совмещены с выборами в Госдуму, «Единая Россия» использует губернаторов в качестве «паровозов» для улучшения результатов своих партийных списков. Выборы в региональные парламенты пройдут в 39 субъектах Федерации, а главы регионов возглавят списки единороссов минимум в 27 из них, выяснили «Ведомости». На губернаторов сделала ставку партия и на выборах в Госдуму: они были выдвинуты в качестве лидеров 44 из 57 региональных групп «Единой России» на предвыборном съезде партии в июне.
Губернаторы возглавили списки «Единой России» на выборах в заксобрания в Красноярском, Пермском, Алтайском краях, на Камчатке, Чукотке, в Нижегородской, Псковской, Свердловской, Астраханской, Кировской, Амурской, Калининградской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Томской, Московской, Мурманской, Тверской, Тюменской, Тамбовской областях, в ХМАО, Карелии, Приморье, Дагестане, Мордовии, Еврейской АО. Кроме того, еще весной сообщалось, что в Вологодской и Ленинградской областях списки могут возглавить действующие губернаторы.