Губернаторы поведут «Единую Россию» на выборы в заксобрания этой осенью

На выборах депутатов заксобраний, которые в сентябре будут совмещены с выборами в Госдуму, «Единая Россия» использует губернаторов в качестве «паровозов» для улучшения результатов своих партийных списков. Выборы в региональные парламенты пройдут в 39 субъектах Федерации, а главы регионов возглавят списки единороссов минимум в 27 из них, выяснили «Ведомости». На губернаторов сделала ставку партия и на выборах в Госдуму: они были выдвинуты в качестве лидеров 44 из 57 региональных групп «Единой России» на предвыборном съезде партии в июне.