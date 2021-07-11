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Губернаторы поведут «Единую Россию» на выборы в заксобрания этой осенью

Партия сделает на них ставку минимум в 27 регионах
Елена Мухаметшина
Губернаторы станут лицом «Единой России» не только на думских выборах, но и на выборах в заксобрания /Сергей Карпухин / ТАСС

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На выборах депутатов заксобраний, которые в сентябре будут совмещены с выборами в Госдуму, «Единая Россия» использует губернаторов в качестве «паровозов» для улучшения результатов своих партийных списков. Выборы в региональные парламенты пройдут в 39 субъектах Федерации, а главы регионов возглавят списки единороссов минимум в 27 из них, выяснили «Ведомости». На губернаторов сделала ставку партия и на выборах в Госдуму: они были выдвинуты в качестве лидеров 44 из 57 региональных групп «Единой России» на предвыборном съезде партии в июне.

Губернаторы возглавили списки «Единой России» на выборах в заксобрания в Красноярском, Пермском, Алтайском краях, на Камчатке, Чукотке, в Нижегородской, Псковской, Свердловской, Астраханской, Кировской, Амурской, Калининградской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Томской, Московской, Мурманской, Тверской, Тюменской, Тамбовской областях, в ХМАО, Карелии, Приморье, Дагестане, Мордовии, Еврейской АО. Кроме того, еще весной сообщалось, что в Вологодской и Ленинградской областях списки могут возглавить действующие губернаторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных