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На парламентских выборах в Молдавии ожидается победа проевропейской партии

Но ожидать разрыва с Россией от победителей не стоит
Глеб Мишутин
Внеочередные выборы в молдавский парламент инициировала Санду /Aurel Obreja / AP

Досрочные парламентские выборы в Молдавии были 11 июля признаны состоявшимися, заявила пресс-секретарь молдавского центризбиркома Родика Сырбу. В выборах приняло участие 22 партии, но основная борьба развернулась между проевропейской партией «Действие и солидарность» (ее лидер – президент Майя Санду) и блоком «Коммунисты и социалисты» бывших президентов Владимира Воронина и Игоря Додона.

К моменту подписания номера в печать официально об итогах голосования объявлено не было. Но по данным опроса от 9 июня, проведенного молдавским Институтом публичной политики, фаворитом на выборах является «Действие и солидарность». За нее готово было проголосовать 50% респондентов. На втором месте с результатом 32,5% голосов оказывались «Коммунисты и социалисты». Третье место делят между собой блок экс-примара (главы) города Бельцы Ренато Усатого и партия «Шор» находящегося в розыске бывшего банкира Илана Шора. За каждую из этих двух политических сил готово было проголосовать 5% опрошенных, т. е. они балансируют на грани прохождения в парламент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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