На парламентских выборах в Молдавии ожидается победа проевропейской партии

На парламентских выборах в Молдавии ожидается победа проевропейской партииНо ожидать разрыва с Россией от победителей не стоит
Досрочные парламентские выборы в Молдавии были 11 июля признаны состоявшимися, заявила пресс-секретарь молдавского центризбиркома Родика Сырбу. В выборах приняло участие 22 партии, но основная борьба развернулась между проевропейской партией «Действие и солидарность» (ее лидер – президент Майя Санду) и блоком «Коммунисты и социалисты» бывших президентов Владимира Воронина и Игоря Додона.
К моменту подписания номера в печать официально об итогах голосования объявлено не было. Но по данным опроса от 9 июня, проведенного молдавским Институтом публичной политики, фаворитом на выборах является «Действие и солидарность». За нее готово было проголосовать 50% респондентов. На втором месте с результатом 32,5% голосов оказывались «Коммунисты и социалисты». Третье место делят между собой блок экс-примара (главы) города Бельцы Ренато Усатого и партия «Шор» находящегося в розыске бывшего банкира Илана Шора. За каждую из этих двух политических сил готово было проголосовать 5% опрошенных, т. е. они балансируют на грани прохождения в парламент.