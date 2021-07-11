На парламентских выборах в Молдавии ожидается победа проевропейской партии

К моменту подписания номера в печать официально об итогах голосования объявлено не было. Но по данным опроса от 9 июня, проведенного молдавским Институтом публичной политики, фаворитом на выборах является «Действие и солидарность». За нее готово было проголосовать 50% респондентов. На втором месте с результатом 32,5% голосов оказывались «Коммунисты и социалисты». Третье место делят между собой блок экс-примара (главы) города Бельцы Ренато Усатого и партия «Шор» находящегося в розыске бывшего банкира Илана Шора. За каждую из этих двух политических сил готово было проголосовать 5% опрошенных, т. е. они балансируют на грани прохождения в парламент.