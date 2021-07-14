Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Регионы поменяли избирательное законодательство за месяц до начала кампании

Это создает новые правила игры для участников выборов, говорят эксперты
Елена Мухаметшина
Поправки в законодательство вносят перед самым началом кампании из-за отсутствия нормального планирования /Alexander Nemenov / AFP

Из 59 наиболее значимых региональных и местных избирательных кампаний этой осени в 50 окончательная редакция закона, регулирующего выборы, была принята менее чем за месяц до старта кампании. Об этом говорится в совместном докладе фонда «Либеральная миссия» и движения «Голос» о политико-правовых особенностях региональных выборов, которые пройдут 19 сентября одновременно с думскими.

С одной стороны, это связано с поздним принятием изменений в федеральное законодательство. Последние поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав» были внесены 4 июня, это затянуло и корректировку местных законов. Но были и нормы, которые не касались приведения местного законодательства в соответствие с федеральным. В четырех регионах (Чувашия, Нижегородская область, Алтайский и Красноярский край) в последний момент были изменены «потолки» избирательных фондов, в Санкт-Петербурге – правила разделения списка на группы, в Ленинградской области – число кандидатов в центральной части списка. В трех регионах (Чувашия, Ленинградская и Самарская области) появилась возможность сбора подписей через портал «Госуслуги». 

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных