Регионы поменяли избирательное законодательство за месяц до начала кампании

С одной стороны, это связано с поздним принятием изменений в федеральное законодательство. Последние поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав» были внесены 4 июня, это затянуло и корректировку местных законов. Но были и нормы, которые не касались приведения местного законодательства в соответствие с федеральным. В четырех регионах (Чувашия, Нижегородская область, Алтайский и Красноярский край) в последний момент были изменены «потолки» избирательных фондов, в Санкт-Петербурге – правила разделения списка на группы, в Ленинградской области – число кандидатов в центральной части списка. В трех регионах (Чувашия, Ленинградская и Самарская области) появилась возможность сбора подписей через портал «Госуслуги».