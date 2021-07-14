Регионы поменяли избирательное законодательство за месяц до начала кампании

Регионы поменяли избирательное законодательство за месяц до начала кампанииЭто создает новые правила игры для участников выборов, говорят эксперты
Из 59 наиболее значимых региональных и местных избирательных кампаний этой осени в 50 окончательная редакция закона, регулирующего выборы, была принята менее чем за месяц до старта кампании. Об этом говорится в совместном докладе фонда «Либеральная миссия» и движения «Голос» о политико-правовых особенностях региональных выборов, которые пройдут 19 сентября одновременно с думскими.
С одной стороны, это связано с поздним принятием изменений в федеральное законодательство. Последние поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав» были внесены 4 июня, это затянуло и корректировку местных законов. Но были и нормы, которые не касались приведения местного законодательства в соответствие с федеральным. В четырех регионах (Чувашия, Нижегородская область, Алтайский и Красноярский край) в последний момент были изменены «потолки» избирательных фондов, в Санкт-Петербурге – правила разделения списка на группы, в Ленинградской области – число кандидатов в центральной части списка. В трех регионах (Чувашия, Ленинградская и Самарская области) появилась возможность сбора подписей через портал «Госуслуги».