Поставки авиации для ВКС России продолжают оставаться на низком уровне

Поставки авиации для ВКС России продолжают оставаться на низком уровнеЗато возобновилось получение ракетных комплексов «Искандер»
В первой половине 2021 г. для Воздушно-космических сил (ВКС) были поставлены два новых и три отремонтированных самолета, восемь новых и 14 прошедших ремонт вертолетов, сообщил на традиционном мероприятии День военной приемки заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Кроме того, по его словам, ВКС получили два комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Форпост-Р» (русифицированный вариант израильского БЛА «Форпост»), еще два комплекса планируется поставить до конца года, всего во втором полугодии планируется поставка 18 средних и тяжелых БЛА. Были поставлены 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения, более 32 000 единиц авиационных средств поражения (бомб и ракет) и бригадный комплект ракет «Искандер».