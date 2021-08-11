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Поставки авиации для ВКС России продолжают оставаться на низком уровне

Зато возобновилось получение ракетных комплексов «Искандер»
Алексей Никольский
Поставки авиации для ВКС России продолжают оставаться на низком уровне ( на фото ударные вертолеты типа Ка-52) /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

В первой половине 2021 г. для Воздушно-космических сил (ВКС) были поставлены два новых и три отремонтированных самолета, восемь новых и 14 прошедших ремонт вертолетов, сообщил на традиционном мероприятии День военной приемки заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Кроме того, по его словам, ВКС получили два комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Форпост-Р» (русифицированный вариант израильского БЛА «Форпост»), еще два комплекса планируется поставить до конца года, всего во втором полугодии планируется поставка 18 средних и тяжелых БЛА. Были поставлены 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения, более 32 000 единиц авиационных средств поражения (бомб и ракет) и бригадный комплект ракет «Искандер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных