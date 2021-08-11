Поставки авиации для ВКС России продолжают оставаться на низком уровне

Кроме того, по его словам, ВКС получили два комплекса с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Форпост-Р» (русифицированный вариант израильского БЛА «Форпост»), еще два комплекса планируется поставить до конца года, всего во втором полугодии планируется поставка 18 средних и тяжелых БЛА. Были поставлены 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения, более 32 000 единиц авиационных средств поражения (бомб и ракет) и бригадный комплект ракет «Искандер».