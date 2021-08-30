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Иран лидирует по количеству лиц, за связь с которыми США могут ввести санкции

Россия отстает по этому показателю почти в 14 раз
Глеб Мишутин Алексей Никольский
Одна из главных целей американских санкций — Иран /Ebrahim Noroozi / AP

Центр новой американской безопасности (CNAS) – близкий к администрации Джо Байдена американский аналитический центр – выпустил на прошлой неделе исследование Джейсона Бартлетта и Меган Офел «Санкции в цифрах: вторичные санкции США». Как отмечают американские исследователи, прямые санкции опираются на роль США и доллара в мировой финансовой системе и запрещают подсанкционным компаниям и лицам проводить транзакции, так или иначе затрагивающие территорию США и с участием американских лиц.

Вторичные санкции применяются Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США против физических и юридических лиц, не связанных с США, но участвовавших в сделках с лицами, подпавшими под санкции США, например включенными в список лиц SDN, с которыми американцам запрещено иметь дела. С точки зрения стран, откуда происходят подвергнутые вторичным санкциям лица, их сделки являются законными, но американская администрация все равно подвергает их санкциям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных