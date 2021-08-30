Иран лидирует по количеству лиц, за связь с которыми США могут ввести санкции

Иран лидирует по количеству лиц, за связь с которыми США могут ввести санкцииРоссия отстает по этому показателю почти в 14 раз
Центр новой американской безопасности (CNAS) – близкий к администрации Джо Байдена американский аналитический центр – выпустил на прошлой неделе исследование Джейсона Бартлетта и Меган Офел «Санкции в цифрах: вторичные санкции США». Как отмечают американские исследователи, прямые санкции опираются на роль США и доллара в мировой финансовой системе и запрещают подсанкционным компаниям и лицам проводить транзакции, так или иначе затрагивающие территорию США и с участием американских лиц.
Вторичные санкции применяются Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США против физических и юридических лиц, не связанных с США, но участвовавших в сделках с лицами, подпавшими под санкции США, например включенными в список лиц SDN, с которыми американцам запрещено иметь дела. С точки зрения стран, откуда происходят подвергнутые вторичным санкциям лица, их сделки являются законными, но американская администрация все равно подвергает их санкциям.