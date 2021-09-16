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Один из крупнейших китайских застройщиков – Evergrande в шаге от банкротства

Его крах может сделать обманутыми дольщиками 1,5 млн человек
Глеб Мишутин
В случае краха Evergrande кризис может перекинуться и на другие отрасли китайской экономики / David Kirton / Reuters

15 сентября агентство Standard & Poor’s снизило рейтинг холдинга China Evergrande Group, одного из крупнейших застройщиков КНР, до мусорного уровня. Компания не сможет заплатить уже 20 сентября проценты по своим кредитам и намерена реструктурировать часть своего долга, сообщало 14 сентября издание The Wall Street Journal (WSJ). Китайской экономике грозит крупнейший в истории дефолт, наблюдатели опасаются последствий для всей финансовой системы КНР.

Evergrande испытывает значительные финансовые трудности. Об этом свидетельствуют как падение продаж – только в августе они сократились на 13%, так и неспособность компании выполнять свои обязательства перед поставщиками и клиентами, информация о которой попала в прессу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных