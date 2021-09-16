Один из крупнейших китайских застройщиков – Evergrande в шаге от банкротства

Один из крупнейших китайских застройщиков – Evergrande в шаге от банкротстваЕго крах может сделать обманутыми дольщиками 1,5 млн человек
15 сентября агентство Standard & Poor’s снизило рейтинг холдинга China Evergrande Group, одного из крупнейших застройщиков КНР, до мусорного уровня. Компания не сможет заплатить уже 20 сентября проценты по своим кредитам и намерена реструктурировать часть своего долга, сообщало 14 сентября издание The Wall Street Journal (WSJ). Китайской экономике грозит крупнейший в истории дефолт, наблюдатели опасаются последствий для всей финансовой системы КНР.
Evergrande испытывает значительные финансовые трудности. Об этом свидетельствуют как падение продаж – только в августе они сократились на 13%, так и неспособность компании выполнять свои обязательства перед поставщиками и клиентами, информация о которой попала в прессу.
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