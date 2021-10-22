Новая стратегия НАТО сосредоточена на маловероятных угрозах

Эта новая оборонительная стратегия НАТО обсуждается на встрече министров обороны альянса в Брюсселе 21–22 октября. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, документ получил название «Концепция сдерживания и обороны Евро-Атлантического региона». О том, что на встрече будет согласован «всеобъемлющий план защиты Евро-Атлантического региона», заявил утром 21 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако в опубликованном пресс-службой релизе Россия в качестве объекта сдерживания, равно и какая-либо другая страна, не упоминается.