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Новая стратегия НАТО сосредоточена на маловероятных угрозах

Альянс готовится противостоять угрозам из космоса и кибероперациям
Илья Лакстыгал
Разработка новой «концепции» обусловлена тем, что НАТО необходимо постоянно «сохранять стройность рядов» / Pascal Rossignol  / Reuters

Противоборство НАТО с Россией в космосе и киберпространстве без большой войны мало что означает, полагают эксперты. Однако именно на эти сферы делается упор в новой стратегии блока по сдерживанию России наряду с готовностью противостоять нападениям (очевидно, России) одновременно в Балтийском и Черноморском регионах.

Эта новая оборонительная стратегия НАТО обсуждается на встрече министров обороны альянса в Брюсселе 21–22 октября. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, документ получил название «Концепция сдерживания и обороны Евро-Атлантического региона». О том, что на встрече будет согласован «всеобъемлющий план защиты Евро-Атлантического региона», заявил утром 21 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако в опубликованном пресс-службой релизе Россия в качестве объекта сдерживания, равно и какая-либо другая страна, не упоминается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных