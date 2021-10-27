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Эксперты оценили скорость ротации губернаторов за последние пять лет

Средняя продолжительность их работы составляла 4,5 года
Людмила Сергеева
Средняя продолжительность пребывания на посту губернатора в течение последних пяти лет сократилась / Евгений Разумный / Ведомости

Ротация губернаторского корпуса в последние годы шла более интенсивно, а принцип подбора кадров изменился, следует из исследования карьерных траекторий глав российских регионов с 2016 г., которое проводили научные сотрудники НИУ ВШЭ Евгений Иванов и Николай Петров (также сотрудник The Royal Institute of International Affairs, Великобритания). Исследование Transition to a New Model of Russian Governors’ Appointments as a Reflection of Regime Transformation опубликовано в научном журнале Russian Politics (Нидерланды).

Авторы указывают, что в России произошло две волны обновления губернаторского корпуса. В 2000–2009 гг. в России сменилось 89 губернаторов, а в период с 2010–2020 гг. сменилось 135 глав субъектов Федерации. Первая массовая волна отставок пришлась на 2010 г., когда свои посты по разным причинам оставили такие политические тяжеловесы, как мэр Москвы Юрий Лужков (был отрешен от должности), президенты Татарстана и Башкирии Минтимер Шаймиев и Муртаза Рахимов. Сопоставимая по массовости волна отставок пришлась на 2017–2018 гг., когда были заменены главы сразу в 40 регионах, т. е. практически в половине субъектов Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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