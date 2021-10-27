Эксперты оценили скорость ротации губернаторов за последние пять лет

Авторы указывают, что в России произошло две волны обновления губернаторского корпуса. В 2000–2009 гг. в России сменилось 89 губернаторов, а в период с 2010–2020 гг. сменилось 135 глав субъектов Федерации. Первая массовая волна отставок пришлась на 2010 г., когда свои посты по разным причинам оставили такие политические тяжеловесы, как мэр Москвы Юрий Лужков (был отрешен от должности), президенты Татарстана и Башкирии Минтимер Шаймиев и Муртаза Рахимов. Сопоставимая по массовости волна отставок пришлась на 2017–2018 гг., когда были заменены главы сразу в 40 регионах, т. е. практически в половине субъектов Федерации.