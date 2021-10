Эксперты оценили скорость ротации губернаторов за последние пять лет

Ротация губернаторского корпуса в последние годы шла более интенсивно, а принцип подбора кадров изменился, следует из исследования карьерных траекторий глав российских регионов с 2016 г., которое проводили научные сотрудники НИУ ВШЭ Евгений Иванов и Николай Петров (также сотрудник The Royal Institute of International Affairs, Великобритания). Исследование Transition to a New Model of Russian Governors’ Appointments as a Reflection of Regime Transformation опубликовано в научном журнале Russian Politics (Нидерланды).