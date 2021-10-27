Регионы просят Госдуму не ограничивать их в праве законодательной инициативы

Отдельные положения инициативы противоречат принципам федерализма, говорится в отзыве госсовета Татарстана, который выступил прежде всего против унификации наименования региональных руководителей. Согласно тексту проекта закона, после его принятия руководить субъектами Федерации могут только «главы», но в их собственных нормативных актах можно будет указывать и любое дополнительное название, кроме «президента». А Татарстан – последняя из республик, руководитель которой не отказался от должности президента.