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Регионы просят Госдуму не ограничивать их в праве законодательной инициативы

Комитет по госстроительству выслушал первые замечания к проекту о публичной власти
Максим Иванов
Депутаты Татарстана попросили оставить субъектам Федерации чуть больше самостоятельности от Москвы  / Евгений Разумный / Ведомости

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента 9 ноября принять в первом чтении законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации. Председатель комитета и соавтор инициативы Павел Крашенинников объяснил коллегам, что законопроектом развиваются ранее заложенные положения о единой системе публичной власти. Позицию Татарстана – единственного региона, выступившего против инициативы, – донес на заседании комитета депутат Ильдар Гильмутдинов: «Если обобщить, депутаты [госсовета республики] считают, что законопроект вторгается в полномочия субъектов».

Отдельные положения инициативы противоречат принципам федерализма, говорится в отзыве госсовета Татарстана, который выступил прежде всего против унификации наименования региональных руководителей. Согласно тексту проекта закона, после его принятия руководить субъектами Федерации могут только «главы», но в их собственных нормативных актах можно будет указывать и любое дополнительное название, кроме «президента». А Татарстан – последняя из республик, руководитель которой не отказался от должности президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных