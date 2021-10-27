Регионы просят Госдуму не ограничивать их в праве законодательной инициативы

Регионы просят Госдуму не ограничивать их в праве законодательной инициативыКомитет по госстроительству выслушал первые замечания к проекту о публичной власти
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента 9 ноября принять в первом чтении законопроект об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации. Председатель комитета и соавтор инициативы Павел Крашенинников объяснил коллегам, что законопроектом развиваются ранее заложенные положения о единой системе публичной власти. Позицию Татарстана – единственного региона, выступившего против инициативы, – донес на заседании комитета депутат Ильдар Гильмутдинов: «Если обобщить, депутаты [госсовета республики] считают, что законопроект вторгается в полномочия субъектов».
Отдельные положения инициативы противоречат принципам федерализма, говорится в отзыве госсовета Татарстана, который выступил прежде всего против унификации наименования региональных руководителей. Согласно тексту проекта закона, после его принятия руководить субъектами Федерации могут только «главы», но в их собственных нормативных актах можно будет указывать и любое дополнительное название, кроме «президента». А Татарстан – последняя из республик, руководитель которой не отказался от должности президента.