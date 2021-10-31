Встреча на $100 миллиардов

Встреча на $100 миллиардовКлиматический саммит в Глазго должен сформировать фонд в поддержку своих инициатив
31 октября в шотландском Глазго формально открылся 26-й климатический саммит ООН. В первые три дня саммита, который продлится до 12 ноября, в нем примет участие более 100 глав государств и правительств, в том числе президент США Джо Байден, французский лидер Эмманюэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон.
Президент России Владимир Путин от личной поездки в Глазго воздержался, его выступление на саммите пройдет в формате видеоконференции. Не поехал на саммит и председатель КНР Си Цзиньпин – глава государства, лидирующего по количеству выбросов в атмосферу. Однако председатель конференции Алок Шарма уверен, что личное отсутствие российского и китайского лидеров в Глазго не скажется на работе конференции.
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