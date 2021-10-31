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Встреча на $100 миллиардов

Климатический саммит в Глазго должен сформировать фонд в поддержку своих инициатив
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Встреча в Глазго имеет особое значение для климатической повестки / DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

31 октября в шотландском Глазго формально открылся 26-й климатический саммит ООН. В первые три дня саммита, который продлится до 12 ноября, в нем примет участие более 100 глав государств и правительств, в том числе президент США Джо Байден, французский лидер Эмманюэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон.

Президент России Владимир Путин от личной поездки в Глазго воздержался, его выступление на саммите пройдет в формате видеоконференции. Не поехал на саммит и председатель КНР Си Цзиньпин – глава государства, лидирующего по количеству выбросов в атмосферу. Однако председатель конференции Алок Шарма уверен, что личное отсутствие российского и китайского лидеров в Глазго не скажется на работе конференции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных