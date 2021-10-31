Встреча на $100 миллиардов

Президент России Владимир Путин от личной поездки в Глазго воздержался, его выступление на саммите пройдет в формате видеоконференции. Не поехал на саммит и председатель КНР Си Цзиньпин – глава государства, лидирующего по количеству выбросов в атмосферу. Однако председатель конференции Алок Шарма уверен, что личное отсутствие российского и китайского лидеров в Глазго не скажется на работе конференции.