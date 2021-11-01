Алжир закрыл газопровод в Европу через Марокко

Теперь газ будет поставляться напрямую в Евросоюз по действующему с 2011 г. газопроводу Medgaz, идущему по дну Средиземного моря в Испанию. Ситуация ставит под удар в первую очередь Испанию, зависимую от поставок газа из Алжира (по трубе и СПГ) на 29% согласно данным государственной испанской энергетической компании Cores. Из этого газа 10% поступало по MGE (перекрытому с 1 ноября) и 16% – по Medgaz, остальное – другими путями, в том числе в виде СПГ.