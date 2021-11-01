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Алжир закрыл газопровод в Европу через Марокко

Это создает дополнительный спрос на СПГ
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Алжир находится, по оценкам Евросоюза, на пятом месте среди поставщиков газа в ЕС при объемах около 40 млрд куб. м в 2020 г. / Louafi Larbi / Reuters

Алжир с 1 ноября остановил прокачку газа по экспортному газопроводу Магриб – Европа (MGE), который проходит по территории Марокко и далее в Испанию. За день до этого, как сообщало алжирское госагентство APS, президент страны Абдельмаджид Теббун поручил нефтегазовой госкомпании Sonatrach прекратить коммерческие отношения с Марокканским управлением электричества и питьевой воды (ONEE), распорядившись не продлевать 25-летнего транзитного соглашения, истекшего в ночь с воскресенья на понедельник. Таким образом, Алжир лишил Марокко доходов от транзита (до 200 млн евро в год) и топлива для генерации 10% электроэнергии.

Теперь газ будет поставляться напрямую в Евросоюз по действующему с 2011 г. газопроводу Medgaz, идущему по дну Средиземного моря в Испанию. Ситуация ставит под удар в первую очередь Испанию, зависимую от поставок газа из Алжира (по трубе и СПГ) на 29% согласно данным государственной испанской энергетической компании Cores. Из этого газа 10% поступало по MGE (перекрытому с 1 ноября) и 16% – по Medgaz, остальное – другими путями, в том числе в виде СПГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных