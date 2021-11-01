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Триллион на авиацию и средства ПВО

Владимир Путин объявил о закупках новых самолетов и систем С-500, -400 и -300 до 2027 года
Алексей Никольский
Испытания зенитной ракетной системы С-500 в Астраханской области / Пресс-служба Минобороны

Как заявил 1 ноября Владимир Путин на совещании о проблемах оборонной промышленности в Сочи, в ходе первой половины срока действия госпрограммы вооружений до 2027 г. (ГПВ-2027, действует с 2018 г.) «поставлено 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов».

Но с учетом усиления военной активности НАТО у границ России, в том числе и в Черном море, куда 1 ноября вошли американские корабль управления и эсминец, «в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500. В целом же существующие темпы перевооружения войск ПВО – ПРО позволят на рубеже 2025–2027 гг. довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80%», заявил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных