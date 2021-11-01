Триллион на авиацию и средства ПВО

Но с учетом усиления военной активности НАТО у границ России, в том числе и в Черном море, куда 1 ноября вошли американские корабль управления и эсминец, «в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500. В целом же существующие темпы перевооружения войск ПВО – ПРО позволят на рубеже 2025–2027 гг. довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80%», заявил Путин.