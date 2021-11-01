Триллион на авиацию и средства ПВО

Триллион на авиацию и средства ПВОВладимир Путин объявил о закупках новых самолетов и систем С-500, -400 и -300 до 2027 года
Как заявил 1 ноября Владимир Путин на совещании о проблемах оборонной промышленности в Сочи, в ходе первой половины срока действия госпрограммы вооружений до 2027 г. (ГПВ-2027, действует с 2018 г.) «поставлено 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей, модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов».
Но с учетом усиления военной активности НАТО у границ России, в том числе и в Черном море, куда 1 ноября вошли американские корабль управления и эсминец, «в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец или первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500. В целом же существующие темпы перевооружения войск ПВО – ПРО позволят на рубеже 2025–2027 гг. довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80%», заявил Путин.