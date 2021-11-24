В Германии вводят новые антиковидные ограничения

На фоне роста числа заболеваний COVID-19 в Германии все активнее обсуждают возможность введения обязательной вакцинации. Инициативу поддерживают, прежде всего, консерваторы, среди которых премьер-министр Баварии и глава баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, премьер-министры Саксонии-Анхальт и Гессена Райнер Хазелофф и Фолькер Буфье. Сторонники принудительной вакцинации есть и среди других партий. По мнению Винфрида Кречмана, премьер-министра земли Баден-Вюртемберг из партии «зеленых», обязательная вакцинация не нарушает гражданских свобод, а является необходимым условием, чтобы эти свободы обрести. Но и. о. министра здравоохранения уходящего правительства, член ХДС Йенс Шпан называет идею абсурдом и подчеркивает, что вакцинация является личным выбором каждого. И. о. министра иностранных дел социал-демократ Хайко Маас заявил, что введение принудительной вакцинации было бы затруднительно с конституционной точки зрения.