В Германии вводят новые антиковидные ограничения

В Германии вводят новые антиковидные ограниченияТакже обсуждается обязательная вакцинация
В Германии 24 ноября вступили в силу поправки к закону о защите населения от инфекционных заболеваний. Теперь «правило 3G» (от нем. geimpft, genesen oder getestet – привит, переболел или протестирован) будет действовать в общественном транспорте и на рабочих местах. Для проезда в автобусе или поезде, а также для доступа к рабочему месту каждый немец должен предъявить один из трех документов: отрицательный результат теста на коронавирус, документ о вакцинации или справку о перенесенной инфекции.
Пакет новых ограничительных мер был согласован партнерами по формирующейся правящей коалиции – социал-демократами (СДПГ), свободными демократами (СвДП) и партией «Союз 90/Зеленые». Новый перечень ограничений станет альтернативой режиму эпидемии национального масштаба, срок которого истекает 25 ноября.
Согласно новому закону, по всей стране сохраняются масочный режим и требование о соблюдении социальной дистанции, которые действовали при режиме эпидемии. По возможности часть сотрудников частных и государственных организаций должна продолжать работу в удаленном режиме. Посетители и работники больниц, домов престарелых и других учреждений, находящихся «в зоне риска», обязаны проходить регулярное тестирование.
Обе палаты немецкого парламента (бундестаг и бундесрат) приняли законопроект единогласно. Но новый закон и решение об отмене режима эпидемии национального масштаба вызывают критику со стороны консерваторов – блока партий ХДС/ХСС. Из-за проигрыша на сентябрьских выборах в бундестаг они, скорее всего, будут вынуждены уйти в оппозицию на ближайшие четыре года. И. о. федерального канцлера Ангела Меркель заявила о преждевременности принятого будущей коалицией решения, поскольку Германия еще не преодолела связанные с коронавирусом трудности. По словам кандидата на пост председателя партии ХДС Норберта Реттгена, в вопросе отмены режима эпидемии национального масштаба «партийная политика [партнеров по будущей коалиции] взяла верх над политикой, которая защищает людей».
Новый закон вызывает споры и на земельном уровне. Основная причина – сокращение полномочий федеральных земель в борьбе с коронавирусом. Согласно нововведениям, земли должны самостоятельно принимать решения о запрете массовых мероприятий, ограничении контактов в общественных местах и введении «правила 2G» (от нем. geimpft oder genesen – привит или переболел). Но они больше не смогут самостоятельно объявлять локдаун или комендантский час, вводить ограничения на поездки, запрещать богослужения и демонстрации. Школы и детские сады могут быть закрыты только в случае вспышки коронавируса. Премьер-министр земли Саксония-Анхальт консерватор Райнер Хазелофф заявил, что принятый закон не пойдет на пользу демократии в стране и укреплению доверия к власти.
По вступившему в силу закону новым критерием при выборе ограничительных мер станет индекс госпитализации – число госпитализированных пациентов с COVID-19 на 100 000 жителей федеральной земли в течение семи дней. Если этот показатель равен 3, то федеральная земля должна ввести «правило 2G». Раньше политики ориентировались на семидневный показатель распространения коронавируса. В некоторых землях Германии, в том числе в крупнейшей из них – Баварии, уже введено «правило 2G», фактически – локдаун для непривитых.
На фоне роста числа заболеваний COVID-19 в Германии все активнее обсуждают возможность введения обязательной вакцинации. Инициативу поддерживают, прежде всего, консерваторы, среди которых премьер-министр Баварии и глава баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, премьер-министры Саксонии-Анхальт и Гессена Райнер Хазелофф и Фолькер Буфье. Сторонники принудительной вакцинации есть и среди других партий. По мнению Винфрида Кречмана, премьер-министра земли Баден-Вюртемберг из партии «зеленых», обязательная вакцинация не нарушает гражданских свобод, а является необходимым условием, чтобы эти свободы обрести. Но и. о. министра здравоохранения уходящего правительства, член ХДС Йенс Шпан называет идею абсурдом и подчеркивает, что вакцинация является личным выбором каждого. И. о. министра иностранных дел социал-демократ Хайко Маас заявил, что введение принудительной вакцинации было бы затруднительно с конституционной точки зрения.
В четверг, 18 ноября, на встрече Ангелы Меркель с главами федеральных земель было принято решение о вакцинации сотрудников больниц и учреждений по уходу за престарелыми и инвалидами. Инициативу поддерживают и партии будущей коалиции, в том числе и свободные демократы, ранее негативно высказывавшиеся о принудительной вакцинации отдельных категорий граждан.
Согласно последним данным опросов, на которые ссылаются центральные немецкие телеканалы, 57% немцев выступают за обязательную вакцинацию, 39% – против. Еще в августе соотношение выглядело иначе: 46% – «за», 50% – против.
На прошлой неделе глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил об угрозе пятой волны коронавируса в Германии. По его словам, эпидемиологическая обстановка зимой будет зависеть от того, насколько удастся ограничить контакты между людьми по всей Германии сегодня. Вилер подчеркнул, что в сложившейся ситуации стоит избегать крупных мероприятий и больших скоплений людей в помещении. Председатель постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс также заявил, что пятая волна коронавируса в Германии может начаться уже зимой.
24 ноября в Германии объявили о рекордном за все время пандемии количества зараженных – за истекшие сутки их стало 66 884 человек, 335 человек умерли. Темпы прироста тоже оказались рекордными – 23 ноября было объявлено о 45 326 новых заболевших. Всего с начала пандемии в ФРГ новой коронавирусной инфекцией заразились около 5,5 млн человек, более 99 000 скончались. В России 24 ноября объявили о 33 558 новых заболевших и 1240 умерших.
По последним данным, в Германии привито 67% населения. По темпам вакцинации ФРГ уступает многим другим европейским странам — например Италии (74%), Бельгии (75%), Испании (79%) и Португалии (87%). По данным Института имени Роберта Коха, сегодня примерно 26,7 млн немцев остаются непривитыми, из них 2,1 млн ждут вторую дозу вакцины.