Депутаты и сенаторы гарантировали себе право голоса в регионах

Под поправкой, сказал Крашенинников, подписались представители всех думских фракций. Согласно поправке, участвовать, в том числе выступать, в заседаниях заксобраний смогут только сенаторы, которые представляют конкретный регион, а также депутаты Госдумы, которые от него избраны. При этом у оппозиционных партий не всегда есть свои депутаты от конкретной территории, отметил собеседник в Госдуме, поэтому у КПРФ были вопросы к финальной формулировке инициативы.