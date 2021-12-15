Депутаты и сенаторы гарантировали себе право голоса в регионах

Депутаты и сенаторы гарантировали себе право голоса в регионахОни смогут проходить в заксобрания и выступать там
Сенаторам и федеральным депутатам дадут право выступать в региональных парламентах. Соответствующая поправка была внесена на финальном этапе рассмотрения проекта закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации. Он был одобрен во втором чтении еще 9 декабря, а 14 декабря нижняя палата парламента должна была принять закон уже в третьем чтении.
Между вторым и третьем чтениями в законопроект можно вносить только юридико-технические коррективы. Поэтому председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников объявил на заседании Госдумы, что инициативу нужно вернуть во второе чтение, чтобы внести в нее дополнительную поправку. С учетом «прошедшей 9 декабря дискуссии» о праве депутатов и сенаторов участвовать в работе заксобраний он предложил закрепить его в законе.
Под поправкой, сказал Крашенинников, подписались представители всех думских фракций. Согласно поправке, участвовать, в том числе выступать, в заседаниях заксобраний смогут только сенаторы, которые представляют конкретный регион, а также депутаты Госдумы, которые от него избраны. При этом у оппозиционных партий не всегда есть свои депутаты от конкретной территории, отметил собеседник в Госдуме, поэтому у КПРФ были вопросы к финальной формулировке инициативы.
Принятый закон был инициирован после поправок в Конституцию 2020 г., чтобы содействовать созданию «единой системы публичной власти», куда входят федеральные, региональные и местные органы власти. По словам собеседника в Госдуме, де-факто сейчас любой депутат и так может присутствовать на любом мероприятии в любом госоргане, но «только на галерке». «Задача закона – в сближении разных уровней власти, – говорит депутат Госдумы единоросс Артем Кирьянов. – Эта поправка не умаляет, а даже увеличивает статус депутата Госдумы, носит расширительный характер и позволяет депутатам активнее взаимодействовать с законодательными собраниями».
В такой формулировке закон даст новые возможности и для центра, и для регионов, отмечает вице-президент Центра политтехнологий Ростислав Туровский: «Федеральные парламентарии смогут стать более влиятельными фигурами, транслируя нужную позицию в субъектах. У регионов появится больше возможностей для продвижения своих интересов через депутатов Госдумы и сенаторов». И главное – это может стать альтернативой прежних «неформальных практик» взаимодействия, считает он.
Случаи возвращения законопроекта во второе чтение бывают, указывает политолог Александр Пожалов: к примеру, осенью так поступали с одним из законов бюджетного пакета, потому что Минфин и региональные власти одну из инициатив «Единой России» не поддержали. Это логично и лучше, чем отклонение закона Советом Федерации и создание согласительной комиссии, говорит он.