Россиянам гарантируют право взаимодействовать с государством и обществом без интернета

Россиянам гарантируют право взаимодействовать с государством и обществом без интернетаЭто следует из проекта Концепции по защите прав и свобод человека в цифровом пространстве, подготовленного СПЧ
Главными угрозами для России в интернете являются «формирование цифрового пространства с участием зарубежных акторов», изменение сфер образования, культуры, просвещения, в том числе с «использованием зарубежных сервисов и методик». Опасность потенцируют низкая цифровая грамотность населения и невысокая надежность хранения данных. Об этом говорится в проекте Концепции по защите прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве, с которым ознакомились «Ведомости».
14 декабря документ обсуждался в МГИМО на дискуссионной площадке, которую организовала автономная некоммерческая организация «Диалог», РОЦИТ и МГУ, сказал «Ведомостям» директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин. Концепцию по поручению Владимира Путина разработал Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Основной целю документа названа защита конституционных прав граждан и обеспечение их безопасности, а также укрепление «единства многонационального народа, гражданского мира, согласия и солидарности в российском обществе». В числе основных задач концепции – совершенствование законодательства, повышение цифровой грамотности россиян, развитие общественной и научной деятельности в этой сфере.