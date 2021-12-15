Россиянам гарантируют право взаимодействовать с государством и обществом без интернета

14 декабря документ обсуждался в МГИМО на дискуссионной площадке, которую организовала автономная некоммерческая организация «Диалог», РОЦИТ и МГУ, сказал «Ведомостям» директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин. Концепцию по поручению Владимира Путина разработал Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Основной целю документа названа защита конституционных прав граждан и обеспечение их безопасности, а также укрепление «единства многонационального народа, гражданского мира, согласия и солидарности в российском обществе». В числе основных задач концепции – совершенствование законодательства, повышение цифровой грамотности россиян, развитие общественной и научной деятельности в этой сфере.