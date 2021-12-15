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Россиянам гарантируют право взаимодействовать с государством и обществом без интернета

Это следует из проекта Концепции по защите прав и свобод человека в цифровом пространстве, подготовленного СПЧ
Анна Нараева Владислав Новый
Максим Стулов / Ведомости

Главными угрозами для России в интернете являются «формирование цифрового пространства с участием зарубежных акторов», изменение сфер образования, культуры, просвещения, в том числе с «использованием зарубежных сервисов и методик». Опасность потенцируют низкая цифровая грамотность населения и невысокая надежность хранения данных. Об этом говорится в проекте Концепции по защите прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве, с которым ознакомились «Ведомости».

14 декабря документ обсуждался в МГИМО на дискуссионной площадке, которую организовала автономная некоммерческая организация «Диалог», РОЦИТ и МГУ, сказал «Ведомостям» директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин. Концепцию по поручению Владимира Путина разработал Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Основной целю документа названа защита конституционных прав граждан и обеспечение их безопасности, а также укрепление «единства многонационального народа, гражданского мира, согласия и солидарности в российском обществе». В числе основных задач концепции – совершенствование законодательства, повышение цифровой грамотности россиян, развитие общественной и научной деятельности в этой сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных