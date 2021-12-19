Отказ от Украины и Грузии в НАТО, сокращение войск в Восточной Европе

Опубликованные 17 декабря российские проекты двух договоров о безопасности с США и НАТО составлены не по «принципу меню», из которых можно выбирать те или иные приемлемые пункты, а должны рассматриваться целиком, заявил после их публикации на брифинге замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, обсуждаться эти проекты должны между теми, кому предлагается их подписать, а не в размытых международных форматах.