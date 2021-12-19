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Отказ от Украины и Грузии в НАТО, сокращение войск в Восточной Европе

МИД выдвинул невыполнимые требования к США и НАТО, чтобы начать переговоры
Алексей Никольский Глеб Мишутин
Евгений Разумный / Ведомости

Опубликованные 17 декабря российские проекты двух договоров о безопасности с США и НАТО составлены не по «принципу меню», из которых можно выбирать те или иные приемлемые пункты, а должны рассматриваться целиком, заявил после их публикации на брифинге замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, обсуждаться эти проекты должны между теми, кому предлагается их подписать, а не в размытых международных форматах.

В предложенных Россией проектах договоров НАТО предлагается отказаться от принятия в свой состав Украины и Грузии, а США – не размещать ракеты средней дальности в Европе, свести к минимуму масштабы учений у границ России, не размещать войска в Восточной Европе и другие ограничения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных