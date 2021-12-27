Германия планирует ужесточить контроль за экспортом оружия

Германия планирует ужесточить контроль за экспортом оружияЭто обрадует ее конкурентов, но огорчит промышленность
Правительство Германии намерено ужесточить контроль за экспортом вооружений. Об этом 26 декабря сообщила министр иностранных дел ФРГ от партии «Зеленых» Анналена Бербок в интервью агентству DPA. По ее словам, пересмотр политики в области экспорта оружия был одним из пунктов коалиционного договора с победившими на выборах социал-демократами и либералами из Свободной демократической партии. «Мы работаем над законопроектом, который пояснит, исходя из каких критериев одобряется экспорт вооружений», – подчеркнула Бербок.
«Зеленым» нельзя отказать в последовательности – свою антимилитаристскую риторику они отрабатывают более чем серьезно, поясняет научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Желая ужесточить контроль за экспортом вооружений, Бербок и ее сопартийцы хотят изменить курс прежнего правительства. В последний срок канцлера Ангелы Меркель страной управляли консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) в коалиции с СДПГ. Правительство Меркель одобрило в 2021 г. экспортные контракты на рекордную сумму в 9 млрд евро, причем большинство из них – в последние девять дней пребывания у власти, сообщает DPA. Ключевым импортером немецкого оружия стал Египет, который закупает подводные лодки, системы войсковой ПВО и другие вооружения, что вызвало недовольство у оппозиционной Левой партии, также настроенной антимилитаристски. Как сообщает DPA, правительство Египта подвергается критике за нарушения прав человека, а также за участие в вооруженных конфликтах в Ливии и Йемене.