Германия планирует ужесточить контроль за экспортом оружия

«Зеленым» нельзя отказать в последовательности – свою антимилитаристскую риторику они отрабатывают более чем серьезно, поясняет научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Желая ужесточить контроль за экспортом вооружений, Бербок и ее сопартийцы хотят изменить курс прежнего правительства. В последний срок канцлера Ангелы Меркель страной управляли консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) в коалиции с СДПГ. Правительство Меркель одобрило в 2021 г. экспортные контракты на рекордную сумму в 9 млрд евро, причем большинство из них – в последние девять дней пребывания у власти, сообщает DPA. Ключевым импортером немецкого оружия стал Египет, который закупает подводные лодки, системы войсковой ПВО и другие вооружения, что вызвало недовольство у оппозиционной Левой партии, также настроенной антимилитаристски. Как сообщает DPA, правительство Египта подвергается критике за нарушения прав человека, а также за участие в вооруженных конфликтах в Ливии и Йемене.