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Германия планирует ужесточить контроль за экспортом оружия

Это обрадует ее конкурентов, но огорчит промышленность
Глеб Мишутин
Ralph Orlowski / Reuters

Правительство Германии намерено ужесточить контроль за экспортом вооружений. Об этом 26 декабря сообщила министр иностранных дел ФРГ от партии «Зеленых» Анналена Бербок в интервью агентству DPA. По ее словам, пересмотр политики в области экспорта оружия был одним из пунктов коалиционного договора с победившими на выборах социал-демократами и либералами из Свободной демократической партии. «Мы работаем над законопроектом, который пояснит, исходя из каких критериев одобряется экспорт вооружений», – подчеркнула Бербок.

«Зеленым» нельзя отказать в последовательности – свою антимилитаристскую риторику они отрабатывают более чем серьезно, поясняет научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Желая ужесточить контроль за экспортом вооружений, Бербок и ее сопартийцы хотят изменить курс прежнего правительства. В последний срок канцлера Ангелы Меркель страной управляли консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) в коалиции с СДПГ. Правительство Меркель одобрило в 2021 г. экспортные контракты на рекордную сумму в 9 млрд евро, причем большинство из них – в последние девять дней пребывания у власти, сообщает DPA. Ключевым импортером немецкого оружия стал Египет, который закупает подводные лодки, системы войсковой ПВО и другие вооружения, что вызвало недовольство у оппозиционной Левой партии, также настроенной антимилитаристски. Как сообщает DPA, правительство Египта подвергается критике за нарушения прав человека, а также за участие в вооруженных конфликтах в Ливии и Йемене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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