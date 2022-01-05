Итоги года: канцлер Германии Ангела Меркель ушла в историю

Итоги года: канцлер Германии Ангела Меркель ушла в историюОтношения с Россией в ее эпоху ухудшались, но были предсказуемыми
8 декабря 2021 г. в Германии официально завершилось 16-летнее правление канцлера Ангелы Меркель. Впервые с 2005 г. высший правительственный пост занял социал-демократ, бывший министр финансов Олаф Шольц. Вместе с Меркель, которая не выдвигала свою кандидатуру на выборах, власть потеряла и ее партия – Христианско-демократический союз (ХДС).
Бессменное правление Меркель и ХДС включало в себя и периоды с высокой поддержкой, и времена разочарования населения. В 2013 г. на очередных выборах консерваторы получили 41,4% голосов, что стало их лучшим результатом с 1990 г. За Меркель на тех выборах проголосовало рекордное количество депутатов в бундестаге – 462 человека из 631 при нужных 316. Но уже на следующих выборах рейтинг ее партии рухнул до 33% из-за миграционной политики. Меркель выступала против односторонних ограничений на количество мигрантов, в итоге пустив в страну более миллиона беженцев. Спустя два года правительство Меркель все же ужесточило правила въезда.
Как бесспорному лидеру Евросоюза Меркель приходилось реагировать и на другие европейские кризисы. Во всех случаях она вела, возможно, излишне жесткую, но надежную и предсказуемую политику. Речь идет и о долговом кризисе в Греции и других странах Южной Европы в 2009–2010 гг., когда она навязала этим странам политику жесткой экономии – и добилась определенного успеха, хоть и ценой ненависти со стороны большей части народов этих стран. Можно упомянуть в связи с этим и Brexit, прошедший для ЕС с минимальными потерями. А когда к власти в США пришел антисистемный Дональд Трамп, о Меркель заговорили даже как о подлинном, в отличие от президента США, лидере Запада.
Отношения с Россией при Меркель не были ровными и, скорее, все время медленно ухудшались. Канцлер 20 раз была с визитом в Москве и старалась вести стратегический диалог с российским руководством. В то же время Меркель осудила референдум в Крыму, назвав его «не соответствующим ни конституции Украины, ни стандартам международного права», и поддержала антироссийские санкции Евросоюза.
Самым тяжелым для российско-германских отношений при Меркель стало дело об отравлении Алексея Навального в 2020 г. Канцлер Германии лично навестила оппозиционера, прибывшего в немецкую клинику на лечение, и заявила, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок». С подачи Германии и Франции Евросоюз ввел против России санкции. Но при всем этом Меркель выдержала беспрецедентное давление США и антироссийски настроенных стран Европы и позволила достроить газопровод «Северный поток – 2». Правда, вопрос о том, когда он заработает, предстоит решать ее преемникам.
Меркель, безусловно, не стремилась активно защищать российско-германские отношения от всех внешних и внутренних вызовов, однако она желала сохранить их фундамент и минимизировать угрозы для экономических связей России и Германии, для связей между гражданскими обществами и по линии науки и культуры, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, германист Артем Соколов. Так что сказать, что именно она ответственна за похолодание между Москвой и Берлином в последнее десятилетие, нельзя. При всех талантах Меркель она не могла в одиночку противодействовать тем трендам, что развивались в отношениях между Россией и Западом, в особенности с 2014 г., после Крыма и начала конфликта в Донбассе, хотя Россия и могла бы ожидать, что российско-германские отношения останутся некоей «тихой гаванью» в рамках общих отношений с Западом.
После Меркель Германию впервые в истории возглавила так называемая светофорная коалиция, названная по партийным цветам социал-демократов, либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых». Самой антиросссийски настроенной партии в бундестаге – «Зеленым» – достались министерство иностранных дел и новое суперминистерство по делам климата и экономии. Несколько более умеренные свободные демократы в отношении Москвы получили под свой контроль министерство финансов, а сопартийцы Шольца взяли себе министерства здравоохранения и обороны. Но главной фигурой в новом правительстве Германии все же остается сам канцлер Шольц, настроенный на продолжение конструктивного диалога с Москвой, в том числе – в интересах немецкого бизнеса. Поэтому резкого ухудшения в и так плохих двусторонних отношениях ожидать не приходится.
Новое правительство пока не проявило себя ярко на российском направлении во внешней политике, однако важно, что уже состоялись первые контакты между официальными лицами, в том числе на высшем уровне между канцлером Шольцем и президентом России Владимиром Путиным и главами МИД двух стран Сергеем Лавровым и Анналеной Бербок, говорит Соколов. Если посмотреть на ситуацию вокруг украинского кризиса и газопровода «Северный поток – 2», мы видим скорее преемственность предыдущего курса. Безусловно, в новом году мы неминуемо увидим то, как будет дальше развиваться курс Берлина по отношению к Москве. Есть надежды на личную встречу канцлера и президента и на основании этой встречи можно будет уже понять уточненный вектор отношений, считает Соколов.
При новом правительстве можно даже надеяться на улучшение российско-германских отношений в экономике, полагает научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Правда, экономическое сотрудничество двух стран могут осложнить «Зеленые». Если новый канцлер Олаф Шольц, будучи социал-демократом, выступает «педалью газа» в двусторонних отношениях, то «Зеленые» – это «тормоз», поясняет Камкин. «Зеленые» и либералы из СвДП часто пытаются связать политику с экономикой, доказывая невозможность сотрудничества с Россией из-за якобы имеющих место нарушений прав человека. К тому же ресурсное взаимодействие Москвы и Берлина может измениться из-за ярко очерченного зеленого вектора нового правительства. Германия в скором времени может снизить импорт угля из России, но от природного газа немцы вряд ли откажутся. В переходе к зеленой экономике и в немецкой промышленности российский газ играет слишком важную роль, чтобы списывать его со счетов, резюмирует Камкин.