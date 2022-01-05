Итоги года: канцлер Германии Ангела Меркель ушла в историю

Меркель, безусловно, не стремилась активно защищать российско-германские отношения от всех внешних и внутренних вызовов, однако она желала сохранить их фундамент и минимизировать угрозы для экономических связей России и Германии, для связей между гражданскими обществами и по линии науки и культуры, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, германист Артем Соколов. Так что сказать, что именно она ответственна за похолодание между Москвой и Берлином в последнее десятилетие, нельзя. При всех талантах Меркель она не могла в одиночку противодействовать тем трендам, что развивались в отношениях между Россией и Западом, в особенности с 2014 г., после Крыма и начала конфликта в Донбассе, хотя Россия и могла бы ожидать, что российско-германские отношения останутся некоей «тихой гаванью» в рамках общих отношений с Западом.