На затянувшееся судопроизводство можно будет жаловаться чаще

17 января Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Основному закону нормы Кодекса административного судопроизводства (КАС), которые не дают обвиняемому возможности подать повторную жалобу на бездействие следствия менее чем через четыре года после предыдущей. Эти нормы закона в КС обжаловал Сергей Филиппов, расследование дела которого об особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств длится уже 10 лет, с 2012 г.