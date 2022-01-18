На затянувшееся судопроизводство можно будет жаловаться чаще

На затянувшееся судопроизводство можно будет жаловаться чащеКонституционный суд принял решение против злоупотреблений следствия
17 января Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Основному закону нормы Кодекса административного судопроизводства (КАС), которые не дают обвиняемому возможности подать повторную жалобу на бездействие следствия менее чем через четыре года после предыдущей. Эти нормы закона в КС обжаловал Сергей Филиппов, расследование дела которого об особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств длится уже 10 лет, с 2012 г.
В феврале 2017 г., после четырех лет и девяти месяцев расследования, Филиппов обратился с исковым заявлением в суд за компенсацией в связи с нарушением права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Суды в этом ему отказали, оправдав длительность расследования сложностью дела и большим количеством проводимых экспертиз.