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На затянувшееся судопроизводство можно будет жаловаться чаще

Конституционный суд принял решение против злоупотреблений следствия
Марина Царева
Ограниченное понимание оспариваемых норм приводит к отсутствию стимулов «для активных действий следственных органов», после того как решение по первому обращению уже принято, указал в своем постановлении КС / СК РФ / РИА Новости

17 января Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Основному закону нормы Кодекса административного судопроизводства (КАС), которые не дают обвиняемому возможности подать повторную жалобу на бездействие следствия менее чем через четыре года после предыдущей. Эти нормы закона в КС обжаловал Сергей Филиппов, расследование дела которого об особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств длится уже 10 лет, с 2012 г.

В феврале 2017 г., после четырех лет и девяти месяцев расследования, Филиппов обратился с исковым заявлением в суд за компенсацией в связи с нарушением права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Суды в этом ему отказали, оправдав длительность расследования сложностью дела и большим количеством проводимых экспертиз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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