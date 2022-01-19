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Комитет Госдумы раскритиковал проект нового закона о местном самоуправлении

Он предлагает оставить регионам возможность сохранять поселения
Анна Нараева Максим Иванов Марина Царева
В комитете Госдумы по региональной политике предложили сохранить больше связи между гражданами и местной властью, чем предполагает новая редакция закона об МСУ / Сергей Мальгавко/ТАСС

Комитет Госдумы по региональной политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Несмотря на поддержку концепции законопроекта, комитет высказал к нему немало замечаний, в частности по поводу ликвидации двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ).

Поправка в Конституцию 2020 г. исключила обязательность поселенческой основы организации МСУ. Если прежде в ней указывалось, что МСУ осуществляется в городских и сельских поселениях и «на других территориях», то теперь – что МСУ осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых определяются законом. «Концентрация всех ресурсов бюджетов поселений в бюджете объединенного городского или муниципального округа (именно они должны стать основной МСУ. – «Ведомости») еще не является достаточным условием для улучшения ситуации с обеспечением жизнедеятельности соответствующих территорий», – говорится в заключении комитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных