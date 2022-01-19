Комитет Госдумы раскритиковал проект нового закона о местном самоуправлении

Поправка в Конституцию 2020 г. исключила обязательность поселенческой основы организации МСУ. Если прежде в ней указывалось, что МСУ осуществляется в городских и сельских поселениях и «на других территориях», то теперь – что МСУ осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых определяются законом. «Концентрация всех ресурсов бюджетов поселений в бюджете объединенного городского или муниципального округа (именно они должны стать основной МСУ. – «Ведомости») еще не является достаточным условием для улучшения ситуации с обеспечением жизнедеятельности соответствующих территорий», – говорится в заключении комитета.