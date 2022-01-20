Новый закон о местном самоуправлении изменит правила губернаторских выборов

Новый закон о местном самоуправлении изменит правила губернаторских выборовЕго плюсы и минусы обсудили в Совете Федерации
20 января 2022 г. в Совете Федерации (СФ) сенаторы и специалисты по МСУ обсудили риски, которые могут возникнуть в связи с ликвидацией МСУ нижнего, поселкового уровня. Согласно проекту нового закона о МСУ, который Госдума должны рассмотреть в первом чтении 26 января, к 2028 г. все поселения будут объединены в городские или муниципальные округа в границах нынешних муниципальных районов.
Председатель комитета СФ по федеративному устройству Андрей Шевченко объяснил это необходимостью повысить эффективность МСУ «за счет консолидации финансовых, организационных, кадровых и иных ресурсов». «Часто бывает, что на поселенческом [нижнем] уровне крайне мало ресурсов для выполнения своих полномочий, из-за чего достаточно сложно, а порой и невозможно эффективно решать задачи в интересах граждан», – заявил Шевченко. При этом, по его словам, все понимают, «насколько важно, чтобы муниципальная власть продолжала оставаться самым близким к населению уровнем публичной власти».
Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Роман Петухов привел данные опроса, проведенного институтом в марте 2021 г.: 43% его участников ответили, что они безусловно не могут влиять на политику муниципальных властей, еще 35% – что скорее не могут. Петухов считает, что это «не очень хорошие показатели». Главное же опасение, говорит эксперт, что произойдет «депривация» населения периферийных населенных пунктов. Но, как возразил исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов, при одноуровневой системе МСУ управляемость территорией возрастает и при этом не увеличивается разрыв власти с населением. Сокращение управленческих расходов по 39 территориям края, преобразованным в 2018–2021 гг., составило 544,9 млн руб., а число чиновников было сокращено на 1693 человека, рассказал он.
Управленческое решение вполне логично, отметил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, ведь те же «депутаты сельских поселений не обладают реальными властными полномочиями». Есть и другая проблема. По словам главы Узловского Тульской области, члена президиума Госсовета России Марины Карташовой, как только начинаются избирательные кампании в сельских поселениях, сразу встает вопрос о подборе кандидатов: «Сами жители спрашивают, для чего это делать в селе – такие траты денег на избирательный процесс».
При этом новый закон об МСУ может повлиять и на губернаторские выборы в регионах. Дело в том, что для выдвижения кандидатов по закону им требуется поддержка муниципальных депутатов разного уровня, а также глав поселений. По закону об общих принципах организации публичной власти существует вилка – перед выборами нужно собрать от 5 до 10% таких подписей (точную долю по своему усмотрению устанавливает регион). Если будет сокращаться количество депутатов поселенческого уровня, то, сказал «Ведомостям» Тимченко, придется, вероятно, корректировать количественный состав представительных органов муниципальных и городских округов, что повлияет и на количество подписей, которые требуются для прохождения муниципального фильтра. Но сложнее кандидатам, «которые обладают достаточным авторитетом, не будет», уверен он.
«На мой взгляд, закон меняют и приближают к реальности», – говорит юрист Антон Рудаков. Число муниципальных депутатов, с тех пор как регионам самим дали право выбирать систему МСУ, постоянно сокращается, ведь муниципальные образования уже объединяются в муниципальные или городские округа, говорит он. «Например, множество сельских поселений Орловского района Орловской области более чем со 180 сельскими депутатами преобразовали в муниципальный округ, где осталось только 20 народных избранников, – поясняет Рудаков. – А пропорции муниципального фильтра прописаны в процентах и остались прежние».
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов