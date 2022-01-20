Новый закон о местном самоуправлении изменит правила губернаторских выборов

При этом новый закон об МСУ может повлиять и на губернаторские выборы в регионах. Дело в том, что для выдвижения кандидатов по закону им требуется поддержка муниципальных депутатов разного уровня, а также глав поселений. По закону об общих принципах организации публичной власти существует вилка – перед выборами нужно собрать от 5 до 10% таких подписей (точную долю по своему усмотрению устанавливает регион). Если будет сокращаться количество депутатов поселенческого уровня, то, сказал «Ведомостям» Тимченко, придется, вероятно, корректировать количественный состав представительных органов муниципальных и городских округов, что повлияет и на количество подписей, которые требуются для прохождения муниципального фильтра. Но сложнее кандидатам, «которые обладают достаточным авторитетом, не будет», уверен он.