Китайский посол в США пугает Америку войной из-за Тайваня

Китайский посол в США пугает Америку войной из-за ТайваняРаньше КНР не позволяла себе такое
Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган за неделю до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине заявил, что две страны могут быть вовлечены в военный конфликт вокруг Тайваня, если остров продолжит при помощи США «идти по дороге независимости» от материкового Китая. Это заявление оказалось неожиданным. Основной накал напряженности вокруг Тайваня и обвинений США в том, что Китай готовит в его отношении силовые действия, происходил в октябре – ноябре 2021 г.
По словам посла, остров является «самой большой пороховой бочкой» в отношениях между Пекином и Вашингтоном. «Если власти Тайваня, ободряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по дороге независимости, это с большой долей вероятности вовлечет Китай и США, две большие страны, в военный конфликт», – сказал Цинь Ган в эфире американскому общественному радио National Public Radio (NPR) 28 января.