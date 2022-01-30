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Китайский посол в США пугает Америку войной из-за Тайваня

Раньше КНР не позволяла себе такое
Илья Лакстыгал
Тайваньский вопрос продолжает оставаться самой острой проблемой в китайско-американских отношениях / Daniel Shih / AFP

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган за неделю до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине заявил, что две страны могут быть вовлечены в военный конфликт вокруг Тайваня, если остров продолжит при помощи США «идти по дороге независимости» от материкового Китая. Это заявление оказалось неожиданным. Основной накал напряженности вокруг Тайваня и обвинений США в том, что Китай готовит в его отношении силовые действия, происходил в октябре – ноябре 2021 г.

По словам посла, остров является «самой большой пороховой бочкой» в отношениях между Пекином и Вашингтоном. «Если власти Тайваня, ободряемые Соединенными Штатами, продолжат идти по дороге независимости, это с большой долей вероятности вовлечет Китай и США, две большие страны, в военный конфликт», – сказал Цинь Ган в эфире американскому общественному радио National Public Radio (NPR) 28 января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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