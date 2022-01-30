Китайский посол в США пугает Америку войной из-за Тайваня

Посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган за неделю до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине заявил, что две страны могут быть вовлечены в военный конфликт вокруг Тайваня, если остров продолжит при помощи США «идти по дороге независимости» от материкового Китая. Это заявление оказалось неожиданным. Основной накал напряженности вокруг Тайваня и обвинений США в том, что Китай готовит в его отношении силовые действия, происходил в октябре – ноябре 2021 г.