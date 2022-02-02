Путин еще готов искать баланс с США и НАТО

Путин еще готов искать баланс с США и НАТОА лояльной Венгрии обещан новый газ и деньги на железную дорогу
1 февраля президент Владимир Путин провел первые очные переговоры с лидером страны – члена НАТО после того, как в ноябре 2021 г. на Западе поднялся вал обвинений в адрес России, которая якобы концентрирует войска на границе с Украиной. Собеседником президента России стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся одним из максимально лояльных к Москве европейских политиков.
Орбан назвал занявшие более пяти часов переговоры самыми важными из своих 13 встреч с Путиным, а свою миссию – миротворческой, не раскрыв, впрочем, суть этого миротворчества. Кроме того, стороны обсудили и экономические вопросы – увеличение поставок газа в Венгрию на 1 млрд куб. м в 2022 г., возможное участие РЖД в строительстве железнодорожного обхода Будапешта и др.
Но на брифинге после переговоров наиболее горячей темой стали не столько взаимоотношения двух стран, сколько вопросы европейской и глобальной безопасности.
Опять про то же НАТО
Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил, что пока не готов раскрывать реакцию России на ответ США по российским предложениям в области европейской безопасности, полученный в Москве 26 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил 1 февраля, что заканчивается межведомственное согласование ответа и скоро он будет передан президенту для рассмотрения.
17 декабря 2021 г. МИД сообщил, что передал США свои требования о гарантиях безопасности. Среди прочего в них содержались пункты о нерасширении НАТО, о запрете на вхождение в альянс Украины и Грузии и о взаимном отказе от размещения вооруженных сил и вооружений в районах, где это могло бы трактоваться сторонами как угроза. Свой ответ Вашингтон передал 26 января 2022 г.
Госсекретарь Энтони Блинкен тогда заявил, что США готовы продолжать переговоры с Россией на основе своих главных принципов: соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права стран самим выбирать, в какой альянс они будут вступать для обеспечения собственной безопасности. То, что НАТО не откажется от принципа «открытых дверей», в тот же день подтвердил и генсек альянса Йенс Столтенберг. В то же время Блинкен подчеркнул, что Вашингтон считает перспективным диалог о размещении ракет в Европе и военных учениях на континенте. Столтенберг, в свою очередь, предложил установить прямую линию связи с Москвой и задействовать военные контакты сторон во избежание инцидентов.
Путин на пресс-конференции констатировал, что США отвергли три ключевых требования Москвы – отказ от расширения НАТО (включая Грузию и Украину), от размещения ударных систем у границ и возврат военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 г.
Но он еще раз заявил, что необходимо найти баланс в вопросах безопасности всех сторон, включая НАТО, Россию и Украину. По словам российского президента, поскольку возможность возврата Крыма военным путем включена в доктринальные документы Украины, в случае размещения в этой стране ударных вооружений США украинские националисты могут попытаться начать конфликт, который перерастет в конфликт России и НАТО.
В свою очередь Орбан заявил, что убедился в Москве в возможности нахождения компромисса России и НАТО.
«НАТО-центричная» система безопасности формировалась 30 лет и наивно полагать, что ее можно демонтировать за месяц, поясняет директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Россию некорректно упрекать в задержке с реакцией, учитывая, что в ответ на официальный документ, подготовленный по всем правилам, американцы прислали письмо с изложением своих соображений. К тому же, добавляет Рогулев, Москве нужно провести консультации и с другими странами, чтобы дать ответ Вашингтону. Позиция России остается неизменной: она настаивает, чтобы обсуждались главные вопросы повестки, а не второстепенные детали и не конфликт на Украине. Это непростой и долгий процесс, поэтому не надо удивляться, что ответ из Кремля заставит себя ждать, резюмирует эксперт.
То, что Россия не дала немедленный ответ на реакцию США, не является задержкой: судя по всему, американцы передали серьезный структурированный документ, на который нельзя отвечать отпиской, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. По его словам, такому документу необходимо пройти, как уже ранее упоминал Лавров, межведомственные согласования и рассмотрение президента. А это дело не одного дня: американцы формулировали свой ответ больше месяца, заметил Стефанович.
Венграм добавят газу
Экономическая часть переговоров с Венгрией оказалась гораздо более продуктивной, чем политический спор с Вашингтоном и Брюсселем. Орбан на пресс-конференции рассказал о планах по увеличению закупок российского газа еще на 1 млрд куб. м в год. «Как оказалось, долгосрочные соглашения обладают большой значимостью, как мы об этом говорили», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). В свою очередь Путин отметил, что благодаря этим долгосрочным соглашениям Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем по текущим спотовым котировкам. По данным биржи ICE, 1 февраля на голландском хабе TTF стоимость мартовского фьючерса составляла около $903 за 1000 куб. м.
«Нам надо посмотреть на баланс РФ после прохождения осенне-зимнего периода. Не думаю, что поставки 1 млрд [куб. м] будут большой проблемой», – подчеркнул Путин. Он также добавил, что подземные хранилища газа (ПХГ) Европы сейчас заполнены на 40% (на 38%, по данным Gas infrastructure Europe. – «Ведомости»), поэтому в будущем регион вновь может столкнуться с проблемами. Но благодаря заключенным с Россией долгосрочным контрактам Венгрия обойдет эту проблему стороной, считает президент России.
Новый долгосрочный контракт на 15 лет «Газпром экспорт» и венгерская MVM подписали 27 сентября 2021 г. Соглашение предусматривает поставку до 4,5 млрд куб. м газа в год. Договор вступил в силу с 1 октября. 3,5 млрд куб. м газа должно поставляться в Венгрию через Сербию по газопроводу «Балканский поток», являющемуся сухопутным ответвлением «Турецкого потока», а оставшийся 1 млрд куб. м – через Австрию. Таким образом, с октября 2021 г. газ поступает в Венгрию в обход Украины.
Подписание этого контракта ранее вызвало недовольство в Киеве, там назвали контракт «исключительно политическим». Но 1 февраля гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии.
Для России увеличение поставок в Венгрию на 1 млрд куб. м в год не станет проблемой, так как это лишь 0,5% от общего объема поставок «Газпрома» в дальнее зарубежье, отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Он также добавил, что Будапешт может получать газ либо через Украину, либо через «Турецкий поток». По мнению аналитика, второй вариант для Венгрии предпочтительнее.
Россия даст кредит под новые рельсы
Венгрия также может получить от России кредит в $2 млрд для строительства железнодорожного обхода Будапешта, выяснилось по итогам встречи. «Премьер-министр [Орбан] вопрос такой поставил, я думаю, мы его решим. Я пока шел сюда, получил дополнительную информацию от РЖД, это касается дополнительного финансирования за счет кредитной линии в $2 млрд – это возможный объем для такого рода проекта, и обход Будапешта можно будет сделать», – сказал Путин.
Это не первый российский госкредит для Венгрии. В 2014 г. Россия согласовала кредит в размере до 10 млрд евро для постройки двух блоков на АЭС «Пакш». Сейчас срок кредита продлен до 2030 г.
Впервые речь о возможном финансировании российской стороной строительства железнодорожной линии V0 (обхода Будапешта), которая соединит венгерско-украинскую границу с венгерско-австрийской, зашла 25 января 2022 г. в ходе переговоров министра транспорта России Виталия Савельева с министром инноваций и технологий Венгрии Ласло Палковичем.
V0 свяжет Дьёр на западе Венгрии с городом Цеглед в центральной Венгрии. Линия строится для снижения нагрузки на южный железнодорожный мост Будапешта. Поезда на электрифицированной линии смогут двигаться со скоростью 120–160 км/ч. В апреле 2021 г. была начата разработка ТЭО, его планируется завершить летом 2023 г.
Кроме того, в Венгрии строится терминал East West Gate (EWG), который, как ожидается, начнет работу в апреле. На начальном этапе пропускная способность железнодорожной сети ограничит мощность EWG до 500 000 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Но с завершением строительства линии в обход Будапешта терминал сможет пропускать до 1 млн TEU в год.
В декабре прошлого года Россия, Австрия и Венгрия создали СП, которое возьмет на себя роль экспедитора и поставщика логистических услуг на «Новом шелковом пути». Партнерами стали РЖД, CER Cargo Holding (Венгрия) и Rail Cargo Group (Австрия). В центре внимания СП будут грузоперевозки из китайских провинций в страны Южной Европы и Балкан через Россию и Венгрию и обратно.
Президент национального центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин рассказал, что ранее существовал подобный проект, в котором участвовала РЖД, но не в обход Будапешта, а с глубоким заходом до Вены. «Этот проект приостановлен в 2014 г. по понятным причинам. Теперь появился проект России, Венгрии и Австрии», – рассказал он. Сейчас, по его словам, дать оценку этому проекту сложно. «Не уверен, что этот проект будет соответствовать заявленным целям, Но очевидно, что РЖД не оставляет попытки задействовать Австрию и Балканы для транзита и обыгрывает ситуацию различных обходов Украины», – пояснил Иванкин.
В РЖД от дополнительных комментариев отказались.
«Пакш-2» все ждет лицензию
Орбан также заявил, что Венгрия рассчитывает на скорую выдачу лицензии на строительство АЭС «Пакш-2».
Сейчас мощность четырех блоков АЭС «Пакш», построенных по советскому проекту в 1980-х гг., 2 ГВт. Станция, по данным «Росатома», вырабатывает до 50% элек-троэнергии в Венгрии. В 2014 г. был заключен контракт с российской госкорпорацией еще на два блока мощностью 2,4 ГВт. Оборудование для АЭС также будут поставлять американская GE (турбогенератор) и консорциум европейских компаний Siemens и Framatome (автоматизированную систему управления). Стоимость проекта около 12,5 млрд евро.
Сейчас, согласно материалам «Росатома», идет подготовка к сооружению блоков, укрепляются грунты, строится противофильтрационная защита для разработки котлована.
По словам Орбана, в 2030 г. 90% потребности в электроэнергии в стране будет закрываться за счет АЭС.