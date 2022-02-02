Путин еще готов искать баланс с США и НАТО

«НАТО-центричная» система безопасности формировалась 30 лет и наивно полагать, что ее можно демонтировать за месяц, поясняет директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Россию некорректно упрекать в задержке с реакцией, учитывая, что в ответ на официальный документ, подготовленный по всем правилам, американцы прислали письмо с изложением своих соображений. К тому же, добавляет Рогулев, Москве нужно провести консультации и с другими странами, чтобы дать ответ Вашингтону. Позиция России остается неизменной: она настаивает, чтобы обсуждались главные вопросы повестки, а не второстепенные детали и не конфликт на Украине. Это непростой и долгий процесс, поэтому не надо удивляться, что ответ из Кремля заставит себя ждать, резюмирует эксперт.