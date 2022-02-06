Регионы увеличивают долю одномандатников на выборах в заксобрания 2022 года

В конце 2021 г. поправки в законодательство, корректирующие систему выборов, были приняты госсоветом Удмуртии. Ранее в регионе половина из 60 депутатов избирались по округам и столько же – по партийным спискам. Теперь 40 депутатов будут избираться по округам, а 20 – по партийным спискам. Депутаты Саратовской облдумы в конце 2021 г. также уменьшили размер парламента с 45 до 40 человек, увеличив число одномандатников до 30 человек (было 23) и уменьшив число списочников до 10 (было 22). В Краснодарском крае систему выборов изменили раньше – в начале 2021 г. В прошлый созыв 35 из 70 региональных депутатов избиралось по спискам и 35 депутатов – по одномандатным округам, теперь же по округам будет избираться 45 человек, а по спискам – 25.