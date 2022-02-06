Регионы увеличивают долю одномандатников на выборах в заксобрания 2022 года

Регионы увеличивают долю одномандатников на выборах в заксобрания 2022 годаПоправки приняли в четырех из шести регионов, где пройдут выборы
В сентябре 2022 г. выберут депутатов шести региональных парламентов, и при подготовке к ним в четырех субъектах Федерации уже скорректировали правила выборов. Там, в частности, увеличили долю депутатов, которые будут избираться по одномандатным округам, а не партийным спискам. Такое решение последней приняла Сахалинская областная дума. До этого из 28 депутатов регионального парламента половина избиралась в составе партийных списков, вторая половина – по округам. Теперь число депутатов, которые будут избираться по спискам, уменьшилось с 14 до 7 человек, а по округам увеличилось с 14 до 21 человека.
Увеличение доли депутатов, избираемых по округам, а не по партийным спискам на выборах в региональные парламенты, – это тренд, который развивается не первый год, говорит политолог Ростислав Туровский. Это объясняется тем, что представители «Единой России» могут выиграть в одномандатных округах даже при невысоком рейтинге, отмечает эксперт. Для победы в одномандатном округе, на которые делится территория региона, достаточно получить хотя бы на один голос больше, чем соперники.
В конце 2021 г. поправки в законодательство, корректирующие систему выборов, были приняты госсоветом Удмуртии. Ранее в регионе половина из 60 депутатов избирались по округам и столько же – по партийным спискам. Теперь 40 депутатов будут избираться по округам, а 20 – по партийным спискам. Депутаты Саратовской облдумы в конце 2021 г. также уменьшили размер парламента с 45 до 40 человек, увеличив число одномандатников до 30 человек (было 23) и уменьшив число списочников до 10 (было 22). В Краснодарском крае систему выборов изменили раньше – в начале 2021 г. В прошлый созыв 35 из 70 региональных депутатов избиралось по спискам и 35 депутатов – по одномандатным округам, теперь же по округам будет избираться 45 человек, а по спискам – 25.
Два субъекта Федерации пока не пошли по этому пути. В пензенском региональном парламенте, который также предстоит переизбрать в сентябре 2022 г., законопроект об изменении системы выборов еще не рассматривается. Сейчас в регионе 18 из 36 депутатов избираются по спискам и ровно столько же – по округам. Не внесены поправки и в Заксобрание Северной Осетии, там все 70 депутатов избираются по партийным спискам.
Зампред фракции КПРФ в Саратовской облдуме Николай Бондаренко отмечает, что недавно принятый закон об общих принципах публичной власти в субъектах Федерации уже дал регионам право полностью отказаться от смешанной системы (когда часть депутатов избирается по спискам, а часть – по округам) и избирать депутатов только в округах. До этого не менее 25% мандатов должны были распределяться между депутатами, которые избраны по спискам, – исключение составляли Москва, Санкт-Петербург, а также Севастополь, где и прежде можно было избирать парламент исключительно из одномандатников.
Увеличение доли одномандатников в региональных парламентах способствует укреплению связи депутатов с избирателями, считает руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Партии нужны депутаты, которые имеют четкую привязку к территории, чтобы они с избирателями обсуждали ее программу, сказал он. Но в партии не считают, что нужно полностью отказываться от списочной части на региональных выборах, поскольку она демонстрирует «уверенную победу партии», говорит он.
С тем, что увеличение доли одномандатников выгодно для «Единой России», можно поспорить, поскольку в каких-то регионах это помогает, а где-то нет, сказал руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Но в среднем это действительно выгодно единороссам, а также КПРФ, у которых тоже есть сильные одномандатники. Да и другие парламентские партии могут использовать эту ситуацию». По его словам, чем больше депутатов избирается по округам, тем лучше это сказывается на политическом представительстве граждан: «Считается, что одномандатники ближе к народу».