Республиканцы в сенате США грозят заблокировать ядерную сделку с Ираном

Российский постпред на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене Михаил Ульянов в понедельник в интервью «Коммерсанту» заявил, что обсуждения находятся на «финишной прямой». По словам Ульянова, проект итогового документа уже сверстан и на этой основе переговоры могут пройти в «предельно сжатые сроки».



Еще раньше, 2 февраля, представитель госдепартамента США также говорил о «финальном этапе» переговоров, которые были «наиболее интенсивными» в январе. Но он тогда добавил, что на фоне успехов Тегерана в развитии ядерных технологий у переговорщиков на заключение новой сделки осталось «несколько недель».