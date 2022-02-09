Республиканцы в сенате США грозят заблокировать ядерную сделку с Ираном

Республиканцы в сенате США грозят заблокировать ядерную сделку с ИраномЕе возобновление грозит выходом на рынок 1,5 млн баррелей нефти в день и падением цен на нее
Группа из 33 сенаторов-республиканцев во главе с Тедом Крузом пригрозила президенту США Джо Байдену, что будет работать над срывом любой новой ядерной сделки с Ираном. Об этом перед очередным этапом переговоров в Вене, где иранская делегация должна изложить свою уточненную позицию, сообщило Reuters со ссылкой на датированное 7 февраля письмо Круза к Байдену, подписанное сенаторами.
Российский постпред на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене Михаил Ульянов в понедельник в интервью «Коммерсанту» заявил, что обсуждения находятся на «финишной прямой». По словам Ульянова, проект итогового документа уже сверстан и на этой основе переговоры могут пройти в «предельно сжатые сроки».
Еще раньше, 2 февраля, представитель госдепартамента США также говорил о «финальном этапе» переговоров, которые были «наиболее интенсивными» в январе. Но он тогда добавил, что на фоне успехов Тегерана в развитии ядерных технологий у переговорщиков на заключение новой сделки осталось «несколько недель».