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Республиканцы в сенате США грозят заблокировать ядерную сделку с Ираном

Ее возобновление грозит выходом на рынок 1,5 млн баррелей нефти в день и падением цен на нее
Илья Лакстыгал
Dado Ruvic / Reuters

Группа из 33 сенаторов-республиканцев во главе с Тедом Крузом пригрозила президенту США Джо Байдену, что будет работать над срывом любой новой ядерной сделки с Ираном. Об этом перед очередным этапом переговоров в Вене, где иранская делегация должна изложить свою уточненную позицию, сообщило Reuters со ссылкой на датированное 7 февраля письмо Круза к Байдену, подписанное сенаторами.

Российский постпред на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене Михаил Ульянов в понедельник в интервью «Коммерсанту» заявил, что обсуждения находятся на «финишной прямой». По словам Ульянова, проект итогового документа уже сверстан и на этой основе переговоры могут пройти в «предельно сжатые сроки».

Еще раньше, 2 февраля, представитель госдепартамента США также говорил о «финальном этапе» переговоров, которые были «наиболее интенсивными» в январе. Но он тогда добавил, что на фоне успехов Тегерана в развитии ядерных технологий у переговорщиков на заключение новой сделки осталось «несколько недель».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных