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Президент Туркмении начал передачу власти сыну

В стране объявлено о досрочных выборах главы государства
Илья Лакстыгал
В 2010 г. Бердымухамедов получил титул «аркадаг» – «покровитель [Туркмении]» и переизбирался при отсутствии конкуренции в 2012 и 2017 гг. / Сергей Гунеев / РИА Новости

11 февраля президент и премьер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, бессменно занимающий свой пост уже 15 лет, объявил о решении «дать дорогу молодым». Лидер страны пояснил, что хочет оставить за собой лишь место главы верхней палаты парламента (халк маслахаты), сообщило государственное информагентство TDH. 12 февраля представитель ЦИК страны Безирген Караев заявил о назначении на 12 марта внеочередных президентских выборов (по плану они должны пройти в 2024 г.).

Бердымухамедов получил власть в 2006 г. после смерти первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова. За время правления Ниязова в Туркмении был установлен культ его личности, утверждено бессрочное право переизбираться, а также титул туркменбаши – «главы туркмен». В 2010 г. Бердымухамедов получил титул «аркадаг» – «покровитель [Туркмении]» и переизбирался при отсутствии конкуренции в 2012 и 2017 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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