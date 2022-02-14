Президент Туркмении начал передачу власти сыну

Президент Туркмении начал передачу власти сынуВ стране объявлено о досрочных выборах главы государства
11 февраля президент и премьер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, бессменно занимающий свой пост уже 15 лет, объявил о решении «дать дорогу молодым». Лидер страны пояснил, что хочет оставить за собой лишь место главы верхней палаты парламента (халк маслахаты), сообщило государственное информагентство TDH. 12 февраля представитель ЦИК страны Безирген Караев заявил о назначении на 12 марта внеочередных президентских выборов (по плану они должны пройти в 2024 г.).
Бердымухамедов получил власть в 2006 г. после смерти первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова. За время правления Ниязова в Туркмении был установлен культ его личности, утверждено бессрочное право переизбираться, а также титул туркменбаши – «главы туркмен». В 2010 г. Бердымухамедов получил титул «аркадаг» – «покровитель [Туркмении]» и переизбирался при отсутствии конкуренции в 2012 и 2017 гг.