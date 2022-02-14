Президент Туркмении начал передачу власти сыну

Бердымухамедов получил власть в 2006 г. после смерти первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова. За время правления Ниязова в Туркмении был установлен культ его личности, утверждено бессрочное право переизбираться, а также титул туркменбаши – «главы туркмен». В 2010 г. Бердымухамедов получил титул «аркадаг» – «покровитель [Туркмении]» и переизбирался при отсутствии конкуренции в 2012 и 2017 гг.