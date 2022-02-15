Владимир Путин и Олаф Шольц обсудили эскалацию вокруг Украины

Владимир Путин и Олаф Шольц обсудили эскалацию вокруг УкраиныПутин дал понять, что признания ДНР и ЛНР пока не будет
Президент России Владимир Путин 15 февраля впервые принял в Кремле только что прилетевшего из Киева канцлера ФРГ Олафа Шольца. Путин постарался поставить точку в вопросе эскалации на западном направлении и в качестве демонстрации доброй воли дал понять, что пока воздержится от признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) ради исполнения минских соглашений.
Вежливый отказ
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