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Франция выводит войска из Мали, где они боролись с терроризмом

Одна из главных причин – контракт правительтства Мали с российской ЧВК
Илья Лакстыгал
Philippe DESMAZES / AFP

Франция, ее европейские союзники и Канада официально объявили 17 февраля о полном выводе из Мали сил, участвовавших в контртеррористических операциях «Бархан» и «Такуба». Это произошло из-за «препятствий» со стороны военного малийского переходного правительства, говорится в совместной декларации стран – участников и партнеров операции. Под «препятствиями» подразумевается невыполнение Бамако обязательств о проведении новых президентских и парламентских выборов, а также, как пояснил позже на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон, нахождение в стране так называемой российской ЧВК «Вагнер». Макрон также заявил о «российском следе» антифранцузских настроений в пережившей военный переворот в январе Буркина-Фасо.

Военнослужащих Франции и ее партнеров по антитеррористической коалиции выводят в соседний Нигер, на границу с Мали. Новые параметры совместных действий в Сахеле и зоне Гвинейского залива будут определены к июню 2022 г. На пресс-конференции президент Франции заявил, что операция «Бархан» и сменившая ее «Такуба» нанесли «значительные поражения террористам» ИГ и «Аль-Каиды» (запрещены в России). Макрон пообещал, что Париж и ЕС останутся «опорой» для стран региона. Французский лидер отметил, что Париж больше «не мог» финансировать Мали, тренировать и снабжать ее армию, так как деньги шли на оплату услуг «наемников». «Эти наемники находились в Ливии, чтобы забирать ресурсы народа, в ЦАР совершают ужасные издевательства над населением. Они прибывают в Мали с грабительскими целями, хунта считает их лучшими партнерами для защиты своей власти, а не для борьбы с терроризмом», – сказал Макрон. Он признал, что Москва отрицает свою связь с ЧВК «Вагнер», но обвинил ее в финансировании «антифранцузской риторики» в Буркина-Фасо, где в конце января было свергнуто профранцузское правительство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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