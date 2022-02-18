Франция выводит войска из Мали, где они боролись с терроризмом

Военнослужащих Франции и ее партнеров по антитеррористической коалиции выводят в соседний Нигер, на границу с Мали. Новые параметры совместных действий в Сахеле и зоне Гвинейского залива будут определены к июню 2022 г. На пресс-конференции президент Франции заявил, что операция «Бархан» и сменившая ее «Такуба» нанесли «значительные поражения террористам» ИГ и «Аль-Каиды» (запрещены в России). Макрон пообещал, что Париж и ЕС останутся «опорой» для стран региона. Французский лидер отметил, что Париж больше «не мог» финансировать Мали, тренировать и снабжать ее армию, так как деньги шли на оплату услуг «наемников». «Эти наемники находились в Ливии, чтобы забирать ресурсы народа, в ЦАР совершают ужасные издевательства над населением. Они прибывают в Мали с грабительскими целями, хунта считает их лучшими партнерами для защиты своей власти, а не для борьбы с терроризмом», – сказал Макрон. Он признал, что Москва отрицает свою связь с ЧВК «Вагнер», но обвинил ее в финансировании «антифранцузской риторики» в Буркина-Фасо, где в конце января было свергнуто профранцузское правительство.