Турция закрыла проливы только для военных кораблей

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 28 февраля заявил, что в соответствии с конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с идущими с 24 февраля боевыми действиями на Украине, передает Anadolu.