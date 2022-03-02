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Турция закрыла проливы только для военных кораблей

На гражданском судоходстве это не скажется
Илья Лакстыгал
Морские грузы, отправляющиеся из российских портов на Черном море и в их адрес, нынешнее решение Турции не затронет / Ozan KOSE / AFP

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 28 февраля заявил, что в соответствии с конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с идущими с 24 февраля боевыми действиями на Украине, передает Anadolu.

Позже, 1 марта, глава турецкого минобороны Хулуси Акар заявил журналистам, что Анкара «продолжит неукоснительно выполнять все требования конвенции по проливам, в том числе пунктов 19, 20 и 21 этого документа». Через черноморские проливы, в частности, происходит снабжение российской группировки войск в Сирии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных