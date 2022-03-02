Турция закрыла проливы только для военных кораблей

Турция закрыла проливы только для военных кораблейНа гражданском судоходстве это не скажется
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 28 февраля заявил, что в соответствии с конвенцией Монтрё (швейцарский город, где она была подписана в 1936 г.) Турция предупредила все страны, что не будет пропускать в Черное море военные корабли нечерноморских держав в связи с идущими с 24 февраля боевыми действиями на Украине, передает Anadolu.
Позже, 1 марта, глава турецкого минобороны Хулуси Акар заявил журналистам, что Анкара «продолжит неукоснительно выполнять все требования конвенции по проливам, в том числе пунктов 19, 20 и 21 этого документа». Через черноморские проливы, в частности, происходит снабжение российской группировки войск в Сирии.
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