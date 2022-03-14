Иранская ядерная сделка все ближе, несмотря на ракетный обстрел

Иран 13 марта нанес ракетный удар по столице Иракского Курдистана (автономия в составе Ирака) городу Эрбиль. Как сообщает The New York Times со ссылкой на американских и иракских силовиков, «не менее дюжины» ракет упали в районе консульства США. О жертвах и пострадавших не сообщается. Ответственность за атаку взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), объяснив в своем заявлении, опубликованном в госагентстве IRNA, что целью атаки были секретные объекты Израиля – стратегического американского союзника на Ближнем Востоке. По данным источников иранского агентства Tasnim, целями ударов был военный аэродром, где работают в том числе военные США, а также тренировочные центры «Моссад». Ранее израильская авиация нанесла удар в Сирии, в результате которого погибли как минимум два командира КСИР, за что военно-политическая организация поклялась отомстить.