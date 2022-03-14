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Иранская ядерная сделка все ближе, несмотря на ракетный обстрел

Это приведет к падению цен на нефть, но оно не будет глубоким
Илья Лакстыгал
Dado Ruvic / Reuters

Иран 13 марта нанес ракетный удар по столице Иракского Курдистана (автономия в составе Ирака) городу Эрбиль. Как сообщает The New York Times со ссылкой на американских и иракских силовиков, «не менее дюжины» ракет упали в районе консульства США. О жертвах и пострадавших не сообщается. Ответственность за атаку взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), объяснив в своем заявлении, опубликованном в госагентстве IRNA, что целью атаки были секретные объекты Израиля – стратегического американского союзника на Ближнем Востоке. По данным источников иранского агентства Tasnim, целями ударов был военный аэродром, где работают в том числе военные США, а также тренировочные центры «Моссад». Ранее израильская авиация нанесла удар в Сирии, в результате которого погибли как минимум два командира КСИР, за что военно-политическая организация поклялась отомстить.

В тот же день газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают заключение соглашения с Ираном, альтернативного идущим уже год попыткам возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 г. (СВПД, или «иранская ядерная сделка», предусматривал сворачивание Тегераном ядерной программы в обмен на снятие экономических санкций при посредничестве шести стран-гарантов, включая Россию).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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