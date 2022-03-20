Передать советские системы ПВО Украине согласилась только Словакия

Передать советские системы ПВО Украине согласилась только СловакияТурция вряд ли отдаст Киеву свои С-400 по просьбе США, считают эксперты
Из четырех стран НАТО, имеющих на вооружении дальнобойные системы ПВО советского и российского производства, только Словакия начала переговоры о передаче двух дивизионов своих зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПМУ Украине. Об этом 18 марта на пресс-конференции в Братиславе вместе с министром обороны США Ллойдом Остином заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Взамен Германия и Нидерланды начали развертывание в Словакии своих ЗРС Patriot американского производства. Из Словакии Остин отправился в Болгарию, но заявлений, подобных словам министра обороны Словакии, со стороны болгарских официальных лиц не последовало.
Болгария также располагает двумя дивизионами систем С-300ПМУ, полученными, как и словацкие, еще в 1989 г.
Представитель правительства Греции Иоаннис Иконому и начальник генштаба вооруженных сил страны Константинос Флорос заявили, что передача греческих вооружений Украине в настоящее время не обсуждается. Греция располагает двумя дивизионами ЗРС С-300ПМУ1, закупленными в 1998 г. Кипром и развернутыми из-за протестов Турции на Крите.
Наконец, как сообщили Reuters и New York Times, США предложили Турции передать Украине полученные ею в 2019–2020 гг. ЗРС С-400 (было поставлено четыре дивизиона). По информации New York Times, предложение передала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, которая посетила Турцию две недели назад. Издание напоминает, что администрация Трампа отстранила Турцию от участия в программе истребителей F-35, в которой она была и покупателем, и производителем ряда деталей фюзеляжа, в наказание за покупку российских ЗРС С-400. Сделка по отправке зенитных систем на Украину может открыть дверь для повторного участия в программе F-35, предполагают источники The New York Times. Официальные лица США и Турции отказались комментировать эту новость.
Турция, являясь членом НАТО и осуждая российскую военную спецоперацию на Украине, на самом деле ведет в отличие от маленькой Словакии свою игру в украинском вопросе, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Не случайно Турция не спешит формально присоединяться к антироссийским санкциям, сохраняет воздушное сообщение и до сих пор пытается играть роль посредника между Россией и Украиной в дипломатических переговорах, продолжает эксперт. В силу этих причин передача Турцией своих ЗРС Украине маловероятна, говорит Пухов. При этом именно турецкие С-400 в отличие от устаревших восточноевропейских С-300 могли бы создать действительно серьезную угрозу российским ВКС, говорит он.
Турция слишком самостоятельный игрок, чтобы согласиться на такое предложение, замечает директор Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. В любом случае не может идти речи о бесплатной передаче, как это следует из сообщений американских СМИ: Турция заплатила за российскую систему $1,59 млрд, что примерно равно всей выделенной (включая еще не переданную) американской военной помощи Украине с конца прошлого года.
Об идее США вооружить Украину советскими комплексами ПВО, находящимися на вооружении восточноевропейских стран, стало известно на прошлой неделе. Кроме дальнобойных систем объектовой ПВО типа С-300 речь шла о передаче систем войсковой ПВО «Оса-АК/АКМ» – последние есть на вооружении практически всех бывших стран – членов Организации Варшавского договора. Не исключалась и передача из Финляндии зенитных ракетных комплексов «Бук М-1».