Передать советские системы ПВО Украине согласилась только Словакия

Турция, являясь членом НАТО и осуждая российскую военную спецоперацию на Украине, на самом деле ведет в отличие от маленькой Словакии свою игру в украинском вопросе, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Не случайно Турция не спешит формально присоединяться к антироссийским санкциям, сохраняет воздушное сообщение и до сих пор пытается играть роль посредника между Россией и Украиной в дипломатических переговорах, продолжает эксперт. В силу этих причин передача Турцией своих ЗРС Украине маловероятна, говорит Пухов. При этом именно турецкие С-400 в отличие от устаревших восточноевропейских С-300 могли бы создать действительно серьезную угрозу российским ВКС, говорит он.