Передать советские системы ПВО Украине согласилась только Словакия

Наконец, как сообщили Reuters и New York Times, США предложили Турции передать Украине полученные ею в 2019–2020 гг. ЗРС С-400 (было поставлено четыре дивизиона). По информации New York Times, предложение передала заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, которая посетила Турцию две недели назад. Издание напоминает, что администрация Трампа отстранила Турцию от участия в программе истребителей F-35, в которой она была и покупателем, и производителем ряда деталей фюзеляжа, в наказание за покупку российских ЗРС С-400. Сделка по отправке зенитных систем на Украину может открыть дверь для повторного участия в программе F-35, предполагают источники The New York Times. Официальные лица США и Турции отказались комментировать эту новость.