Азербайджан на несколько дней вошел в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

Азербайджанская армия в Нагорном Карабахе зашла в зону ответственности российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Парух на северо-востоке региона (в азербайджанской версии – Фаррух, Ходжалинский район) 24–25 марта и выставила наблюдательный пост. Этим было нарушено трехстороннее соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 г., сообщил представитель Минобороны России 26 марта и призвал стороны соблюдать соглашения.