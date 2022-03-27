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Азербайджан на несколько дней вошел в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

Баку пользуется тем, что Россия отвлеклась на Украину
Илья Лакстыгал
Азербайджанское руководство видит, что с Россией можно вести себя очень ситуативно / Валерий Шарифулин / ТАСС

Азербайджанская армия в Нагорном Карабахе зашла в зону ответственности российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Парух на северо-востоке региона (в азербайджанской версии – Фаррух, Ходжалинский район) 24–25 марта и выставила наблюдательный пост. Этим было нарушено трехстороннее соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 г., сообщил представитель Минобороны России 26 марта и призвал стороны соблюдать соглашения.

Российские военные сообщили о четырех ударах азербайджанских беспилотников Bayraktar TB2 по вооруженным формированиям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти НКР объявили о введении военного положения на контролируемой ими территории и обратились к России с просьбой увеличить ее миротворческий контингент, усилив дополнительной военной техникой. МИД Армении публично призвал миротворцев России принудить азербайджанские подразделения вернуться на исходные позиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных