Азербайджан на несколько дней вошел в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

Азербайджан на несколько дней вошел в зону ответственности российских миротворцев в КарабахеБаку пользуется тем, что Россия отвлеклась на Украину
Азербайджанская армия в Нагорном Карабахе зашла в зону ответственности российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Парух на северо-востоке региона (в азербайджанской версии – Фаррух, Ходжалинский район) 24–25 марта и выставила наблюдательный пост. Этим было нарушено трехстороннее соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 г., сообщил представитель Минобороны России 26 марта и призвал стороны соблюдать соглашения.
Российские военные сообщили о четырех ударах азербайджанских беспилотников Bayraktar TB2 по вооруженным формированиям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти НКР объявили о введении военного положения на контролируемой ими территории и обратились к России с просьбой увеличить ее миротворческий контингент, усилив дополнительной военной техникой. МИД Армении публично призвал миротворцев России принудить азербайджанские подразделения вернуться на исходные позиции.