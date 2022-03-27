Биолаборатории на Украине мог финансировать сын президента СШАБританские СМИ и ноутбук Хантера Байдена частично подтвердили данные Минобороны России
Ноутбук продолжает подбрасывать сюрпризы. В прошлый четверг Минобороны РФ обвинило Хантера Байдена в том, что он причастен к финансированию на Украине биолабораторий. А в пятницу британский таблоид Daily Mail, основываясь на информации из ноутбука, написал, что Хантер Байден и его инвестиционная компания Rosemont Seneca Technology Partners среди прочих проектов действительно могла инвестировать в компанию Metabiota, которая занимается исследованием вызывающих пандемии болезней и работала в том числе на Украине.
Metabiota работала на Украине на Black & Veatch, американского подрядчика минобороны США. Среди проектов последнего – контракт в 2010 г. на строительство биолаборатории в Одессе, в которой «может проводиться обучение для эффективного, безопасного и надежного выявления особо опасных патогенов», приводит Daily Mail пресс-релиз фирмы.