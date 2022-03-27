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Биолаборатории на Украине мог финансировать сын президента США

Британские СМИ и ноутбук Хантера Байдена частично подтвердили данные Минобороны России
Антон Осипов
В том, что сын может втягивать отца в свой лоббистский бизнес, Байденов обвиняли давно. Но Джо Байден каждый раз отвечал, что не разговаривает с сыном о работе / Navy Petty Officer 1st Class Carlos M. Vazquez II

Ноутбук продолжает подбрасывать сюрпризы. В прошлый четверг Минобороны РФ обвинило Хантера Байдена в том, что он причастен к финансированию на Украине биолабораторий. А в пятницу британский таблоид Daily Mail, основываясь на информации из ноутбука, написал, что Хантер Байден и его инвестиционная компания Rosemont Seneca Technology Partners среди прочих проектов действительно могла инвестировать в компанию Metabiota, которая занимается исследованием вызывающих пандемии болезней и работала в том числе на Украине.

Metabiota работала на Украине на Black & Veatch, американского подрядчика минобороны США. Среди проектов последнего – контракт в 2010 г. на строительство биолаборатории в Одессе, в которой «может проводиться обучение для эффективного, безопасного и надежного выявления особо опасных патогенов», приводит Daily Mail пресс-релиз фирмы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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