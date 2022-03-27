Биолаборатории на Украине мог финансировать сын президента США

Ноутбук продолжает подбрасывать сюрпризы. В прошлый четверг Минобороны РФ обвинило Хантера Байдена в том, что он причастен к финансированию на Украине биолабораторий. А в пятницу британский таблоид Daily Mail, основываясь на информации из ноутбука, написал, что Хантер Байден и его инвестиционная компания Rosemont Seneca Technology Partners среди прочих проектов действительно могла инвестировать в компанию Metabiota, которая занимается исследованием вызывающих пандемии болезней и работала в том числе на Украине.