Аппарат Госдумы решил унифицировать сайты комитетов

Речь идет о создании единой платформы, на которой будут работать все сайты комитетов и комиссий Госдумы, сообщила «Ведомостям» начальник отдела пресс-службы Госдумы Виктория Рожкова. По ее словам, эта единая система будет предполагать унификацию этих сайтов, перевод их на единый шаблон и дизайн. Сейчас все они функционируют разрозненно, каждый комитет самостоятельно создавал себе сайт по своему усмотрению, получая только рекомендации по универсальной навигации ресурсов, добавила Рожкова. Контент сайтов будут формировать сами комитеты и комиссии, уточнила она.