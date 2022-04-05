Аппарат Госдумы решил унифицировать сайты комитетов

Аппарат Госдумы решил унифицировать сайты комитетовНа разработку ПО и дизайна выделили 2 млн рублей
Госдума намерена провести масштабное обновление своей IT-системы, следует из сайта госзакупок. В конце марта аппарат нижней палаты опубликовал сообщение о поиске подрядчика «по доработке и развитию специального программного обеспечения интернет-ресурса» Госдумы. Стоимость работ составляет 2 млн руб. Победитель будет обязан выполнить все работы в течение 180 дней с момента заключения контракта. Сейчас идет прием заявок, итоги конкурса планируется подвести в середине апреля.
Речь идет о создании единой платформы, на которой будут работать все сайты комитетов и комиссий Госдумы, сообщила «Ведомостям» начальник отдела пресс-службы Госдумы Виктория Рожкова. По ее словам, эта единая система будет предполагать унификацию этих сайтов, перевод их на единый шаблон и дизайн. Сейчас все они функционируют разрозненно, каждый комитет самостоятельно создавал себе сайт по своему усмотрению, получая только рекомендации по универсальной навигации ресурсов, добавила Рожкова. Контент сайтов будут формировать сами комитеты и комиссии, уточнила она.