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Аппарат Госдумы решил унифицировать сайты комитетов

На разработку ПО и дизайна выделили 2 млн рублей
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Согласно исследованиям компаний, 100% государственных сайтов уязвимы к целенаправленным атакам / Андрей Гордеев / Ведомости

Госдума намерена провести масштабное обновление своей IT-системы, следует из сайта госзакупок. В конце марта аппарат нижней палаты опубликовал сообщение о поиске подрядчика «по доработке и развитию специального программного обеспечения интернет-ресурса» Госдумы. Стоимость работ составляет 2 млн руб. Победитель будет обязан выполнить все работы в течение 180 дней с момента заключения контракта. Сейчас идет прием заявок, итоги конкурса планируется подвести в середине апреля.

Речь идет о создании единой платформы, на которой будут работать все сайты комитетов и комиссий Госдумы, сообщила «Ведомостям» начальник отдела пресс-службы Госдумы Виктория Рожкова. По ее словам, эта единая система будет предполагать унификацию этих сайтов, перевод их на единый шаблон и дизайн. Сейчас все они функционируют разрозненно, каждый комитет самостоятельно создавал себе сайт по своему усмотрению, получая только рекомендации по универсальной навигации ресурсов, добавила Рожкова. Контент сайтов будут формировать сами комитеты и комиссии, уточнила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных