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Идея Белого дома о промышленном строительстве в заповедниках вызвала споры в Госдуме

Часть депутатов считает, что это может навредить экологии
Елена Мухаметшина
С природоохранной точки зрения возникает риск перевода земель лесного фонда в категорию хозяйственных и проведения сплошных рубок / Евгений Епанчинцев / ТАСС

В Госдуме 4 апреля в закрытом режиме обсудили законопроект, допускающий возможность промышленного строительства в заповедниках и на сельскохозяйственных землях в упрощенном порядке, рассказали «Ведомостям» два собеседника в Охотном Ряду. «Все признают, что он важный в рамках антикризисного пакета [правительства]. Но в законопроекте есть вещи, которые требуют более четких формулировок и подходов», – заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

На пленарном заседании его обсудят 6 апреля, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ). Пока еще не решено, уточнил он, будет ли принят законопроект в первом чтении сразу: палата, что случается редко, сначала обсудит, не стоит ли направить инициативу на месяц для обсуждения в регионы, потому что это предмет совместного ведения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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