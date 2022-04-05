Идея Белого дома о промышленном строительстве в заповедниках вызвала споры в Госдуме

Идея Белого дома о промышленном строительстве в заповедниках вызвала споры в ГосдумеЧасть депутатов считает, что это может навредить экологии
В Госдуме 4 апреля в закрытом режиме обсудили законопроект, допускающий возможность промышленного строительства в заповедниках и на сельскохозяйственных землях в упрощенном порядке, рассказали «Ведомостям» два собеседника в Охотном Ряду. «Все признают, что он важный в рамках антикризисного пакета [правительства]. Но в законопроекте есть вещи, которые требуют более четких формулировок и подходов», – заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).
На пленарном заседании его обсудят 6 апреля, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ). Пока еще не решено, уточнил он, будет ли принят законопроект в первом чтении сразу: палата, что случается редко, сначала обсудит, не стоит ли направить инициативу на месяц для обсуждения в регионы, потому что это предмет совместного ведения.