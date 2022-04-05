Идея Белого дома о промышленном строительстве в заповедниках вызвала споры в Госдуме

На пленарном заседании его обсудят 6 апреля, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ). Пока еще не решено, уточнил он, будет ли принят законопроект в первом чтении сразу: палата, что случается редко, сначала обсудит, не стоит ли направить инициативу на месяц для обсуждения в регионы, потому что это предмет совместного ведения.