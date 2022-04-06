Суд впервые разрешил наложить арест на криптовалюту в рамках расследования уголовного дела

Поправки, о которых говорил Бастрыкин, пока не приняты. А арест криптовалюты в рамках уголовного дела разрешается судом впервые, сказали опрошенные «Ведомостями» юристы. Руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле напоминает, что еще в 2018 г. в рамках дела о банкротстве суд санкционировал доступ арбитражного управляющего к криптокошельку должника, после чего в 2020 г. был принят закон, который отнес цифровые валюты к имуществу при делах о банкротстве.