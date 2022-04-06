Суд впервые разрешил наложить арест на криптовалюту в рамках расследования уголовного дела

Суд впервые разрешил наложить арест на криптовалюту в рамках расследования уголовного делаЭто укладывается в общий тренд признания цифровой валюты имуществом
Суд в Санкт-Петербурге впервые разрешил арестовать украденную криптовалюту в рамках уголовного дела, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. В 2017 г. потерпевший купил криптовалюту эфириум (ЕТН) в объеме 7000 единиц и хранил в криптокошельке. Но он был взломан злоумышленником. Получив контроль над кошельком потерпевшего, тот незаконно завладел ЕТН.
Владелец криптовалюты обратился в правоохранительные органы, после чего в Следственном комитете возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса (УК): о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК) и о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК). Следствие установило, что в кластере адресов криптовалюты, используемой подозреваемым, содержатся 24 криптокошелька с ЕТН потерпевшего на 4000 ЕТН. Следствие просило суд разрешить их арест.
Суд, рассматривая ходатайство следователей, отметил, что основным отличием цифровой валюты от обычных денег является лишь способ ее возникновения, а поскольку понятие криптовалюты не закреплено законодательно, ее можно обозначать как «иное имущество, принадлежащее потерпевшему». «Криптовалюта используется как средство платежа, инвестиций и накопления сбережений, т. е. имеет материальную ценность, соответственно, признается судом как иное имущество и свидетельствует о наличии предмета преступления по смыслу примечания к ст. 158 УК, на которое может быть наложен арест», – приводят мнение суда в объединенной пресс-службе судов.
Что думают о статусе криптовалюты власти
Обсуждение регулирования криптовалют в России активизировалось в начале 2022 г. ЦБ предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалюты. Минфин разработал свою концепцию, которая направлена на регулирование рынка через проведение операций с криптовалютами через банки. Президент Владимир Путин просил ЦБ и Минфин «прийти к единому мнению». У России есть определенные конкурентные преимущества в майнинге, говорил Путин. Вопрос «поставлен на паузу», сказал зампред комитета Госдумы по финрынку Вадим Кумин.
В декабре 2021 г. председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин говорил о необходимости легализовать возможность ареста и конфискации криптовалют. «До сих пор не приняты дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых валют к имуществу, – говорил Бастрыкин в интервью «Российской газете». – Отсутствие таких норм может затруднять квалификацию деяний и создавать неопределенность судебного рассмотрения уголовного дела. Кроме того, отсутствие определения процессуального статуса таких активов препятствует наложению на них ареста, а также конфискации».
Поправки, о которых говорил Бастрыкин, пока не приняты. А арест криптовалюты в рамках уголовного дела разрешается судом впервые, сказали опрошенные «Ведомостями» юристы. Руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле напоминает, что еще в 2018 г. в рамках дела о банкротстве суд санкционировал доступ арбитражного управляющего к криптокошельку должника, после чего в 2020 г. был принят закон, который отнес цифровые валюты к имуществу при делах о банкротстве.
«Произошедшее событие укладывается в логику признания криптовалюты имуществом», – заключает Шицле. Юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков отмечает рост количества уголовных дел, в которых предметом преступления являются криптовалютные активы. При этом легальное определение криптовалюты в гражданском законодательстве пока не содержится, говорит он.
Вопрос с техническим исполнением ареста или конфискацией таких средств остается открытым, отмечает юрист компании РКТ Елена Волчек. Это было бы возможно при создании «специального судебного цифрового кошелька», на который будут переведены предполагаемые цифровые средства до окончания следствия и вынесения решения по делу.