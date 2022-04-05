Правила работы СМИ в России будут скорректированы в связи со спецоперацией и санкциями

Доступ к любым ресурсам, включая как иностранные, так и российские, «на которых неоднократно (то есть два раза и более. – «Ведомости») была распространена запрещенная или противоправная информация», будет блокироваться – по решению генпрокурора или его заместителей. Основанием для нее будет расширение закона об информации сведениями о новом виде противоправных данных. К ним отнесут информацию, дискредитирующую Вооруженные силы, содержащую призывы к введению санкций в отношении страны, ее граждан, а также российских юридических лиц и др.