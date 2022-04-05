Правила работы СМИ в России будут скорректированы в связи со спецоперацией и санкциями

Правила работы СМИ в России будут скорректированы в связи со спецоперацией и санкциямиДепутаты вводят симметричные меры против иностранных медиа и возможность блокировки российских
Депутаты решили предоставить Генпрокуратуре новые возможности по блокировке и закрытию СМИ – как иностранных, так и российских, в случае нарушения ими действующего законодательства, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Госдуме, и подтвердил один из соавторов законопроекта, депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Вечером 5 апреля комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России, которую возглавляет Василий Пискарев («Единая Россия»), обсудила эту инициативу, и начала сбор подписей под документом. Пока законопроект не появился в электронной базе Госдумы.
С чем связаны поправки по иностранным СМИ
Как рассказал «Ведомостям» Луговой, в первую очередь парламентарии решили создать «правовые основы» для принятия «симметричных мер в отношении иностранных СМИ в случае», если в западных странах принимаются санкции в отношении российских СМИ.
Таких случаев с начала военной спецоперации на Украине отмечено немало, отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к Госдуме. Например, 2 февраля европейский спутниковый оператор Eutelsat 9В прекратил вещание телеканала Russia Today Deutsch. Официальная причина: у телеканала не было лицензии от немецкого медиарегулятора. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла об отсутствии оснований для такого решения. 16 марта департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) вынес решение о блокировке веб-сайтов «Первого канала», НТВ, РЕН ТВ, «Пятого канала», телеканала «78», ТАССа и «Ленты.ру». TTJA посчитал, что все вышеперечисленные сайты «разжигают вражду». Отключили от трансляции российское ТВ также вещательные компании Италии, Польши, Латвии, Литвы и др.
О том, что законопроект разработан для возможности принятия симметричных мер в отношении иностранных СМИ, говорится в пояснительной записке к депутатской инициативе, с которой ознакомились «Ведомости».
Генпрокурор или его заместители смогут принимать решение о запрете на территории России деятельности иностранного СМИ «при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом, выраженных в форме ограничения (запрета) деятельности российских СМИ»: «Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации». Сотрудник такого СМИ будет лишаться аккредитации при МИД.
Другие ресурсы
Доступ к любым ресурсам, включая как иностранные, так и российские, «на которых неоднократно (то есть два раза и более. – «Ведомости») была распространена запрещенная или противоправная информация», будет блокироваться – по решению генпрокурора или его заместителей. Основанием для нее будет расширение закона об информации сведениями о новом виде противоправных данных. К ним отнесут информацию, дискредитирующую Вооруженные силы, содержащую призывы к введению санкций в отношении страны, ее граждан, а также российских юридических лиц и др.
Новая процедура блокировки, по словам Лугового, не позволит восстановить ресурс (в отличие от нынешней процедуры, когда удаление информации по требованию Роскомнадзора дает право на разблокировку сайта). А РКН, как говорит депутат, должен будет блокировать все зеркала уже заблокированных за нарушения СМИ, не дожидаясь уведомлений из Генпрокуратуры.
Поправки вносятся в законы «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Кроме того, законопроект наделяет генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации средства массовой информации недействительной. Поводом может стать распространение сведений дискредитирующих армию России, призывающих к введению санкций и пр.
Перед блокировкой ресурса и перед отзывом лицензии СМИ, как уточнил «Ведомостям» собеседник, близкий к Госдуме, возможно вынесение предостережение Генпрокуратуры.