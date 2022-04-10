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В России отменена регистрация филиалов наиболее известных западных центров и фондов

При нынешних отношениях с Западом им не нашлось места в стране
Илья Лакстыгал Анастасия Курилова Валерия Мишина
В России отменена регистрация филиалов наиболее известных западных центров и фондов / Максим Стулов / Ведомости

Минюст России 8 апреля опубликовал сообщение о лишении регистрации в России представительств нескольких иностранных аналитических центров, фондов и правозащитных организаций. В их число попали Московский центр Карнеги, представительства правозащитных организаций, фондов, связанных с немецкими политическими партиями, и ряда других структур. Как говорится в сообщении Минюста, все они лишены регистрации в связи «с выявленными нарушениями действующего законодательства», но в чем они состояли – не сообщается. «Ведомости» направили запрос в Минюст.

«Могу лишь сообщить, что мы, как представительство иностранной организации, в России гости и обязаны соблюдать все законы России. Поэтому будем делать все по закону. Будущим коллектива занимаются коллеги из отдела кадров», – сообщил «Ведомостям» источник в Центре Карнеги. Директор Центра Дмитрий Тренин отказался комментировать решение Минюста. Московский центр Карнеги являлся одним из самых влиятельных представительств в России американских аналитических центров. Его директорами в разные годы были Майкл Макфол, который при президенте Бараке Обаме стал послом США в России, и Роуз Гётемюллер, в дальнейшем работавшая заместителем госсекретаря США и заместителем генсека НАТО. Новых публикаций на сайте центра нет с 23 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных