В России отменена регистрация филиалов наиболее известных западных центров и фондов

«Могу лишь сообщить, что мы, как представительство иностранной организации, в России гости и обязаны соблюдать все законы России. Поэтому будем делать все по закону. Будущим коллектива занимаются коллеги из отдела кадров», – сообщил «Ведомостям» источник в Центре Карнеги. Директор Центра Дмитрий Тренин отказался комментировать решение Минюста. Московский центр Карнеги являлся одним из самых влиятельных представительств в России американских аналитических центров. Его директорами в разные годы были Майкл Макфол, который при президенте Бараке Обаме стал послом США в России, и Роуз Гётемюллер, в дальнейшем работавшая заместителем госсекретаря США и заместителем генсека НАТО. Новых публикаций на сайте центра нет с 23 февраля.