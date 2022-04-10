В России отменена регистрация филиалов наиболее известных западных центров и фондов

В России отменена регистрация филиалов наиболее известных западных центров и фондовПри нынешних отношениях с Западом им не нашлось места в стране
Минюст России 8 апреля опубликовал сообщение о лишении регистрации в России представительств нескольких иностранных аналитических центров, фондов и правозащитных организаций. В их число попали Московский центр Карнеги, представительства правозащитных организаций, фондов, связанных с немецкими политическими партиями, и ряда других структур. Как говорится в сообщении Минюста, все они лишены регистрации в связи «с выявленными нарушениями действующего законодательства», но в чем они состояли – не сообщается. «Ведомости» направили запрос в Минюст.
«Могу лишь сообщить, что мы, как представительство иностранной организации, в России гости и обязаны соблюдать все законы России. Поэтому будем делать все по закону. Будущим коллектива занимаются коллеги из отдела кадров», – сообщил «Ведомостям» источник в Центре Карнеги. Директор Центра Дмитрий Тренин отказался комментировать решение Минюста. Московский центр Карнеги являлся одним из самых влиятельных представительств в России американских аналитических центров. Его директорами в разные годы были Майкл Макфол, который при президенте Бараке Обаме стал послом США в России, и Роуз Гётемюллер, в дальнейшем работавшая заместителем госсекретаря США и заместителем генсека НАТО. Новых публикаций на сайте центра нет с 23 февраля.