Российские экологи просят признать Greenpeace и WWF иноагентами

Исмаилов пояснил «Ведомостям», что под недружественными действиями подразумевается публичная позиция Greenpeace и WWF по отношению к крупным российским инфраструктурным проектам. Эти организации необоснованно заявляют, что такие проекты представляют угрозу для населения и биоразнообразия, организуют сбор подписей против их реализации, уточнил он. «Был случай, когда Greenpeace показал фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений (в октябре 2020 г. Greenpeace публиковал снимки, якобы доказывающие загрязнение, которые были опровергнуты властями региона. – «Ведомости»). Это деструктивно влияет на общественное мнение, формирует ложные представления о работе властей. А это уже не экология, а политика», – сказал Исмаилов.