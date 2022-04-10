Российские экологи просят признать Greenpeace и WWF иноагентами

Российские экологи просят признать Greenpeace и WWF иноагентамиНо этому мешает их статус отделений иностранной организации в России
Российское экологическое общество (РЭО; объединяет экологов, представителей бизнеса и органов власти) 7 апреля попросило Минюст проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет соответствия их статусу иностранного агента. «Ведомости» ознакомились с письмом, отправку которого подтвердил председатель РЭО Рашид Исмаилов.
В письме РЭО указывает, что сталкивается с «недружественными действиями» зарубежных НПО WWF и Greenpeace в отношении государственной экологической политики. В частности, по мнению российских экологов, эти организации формируют негативное общественное мнение о действиях российского правительства и компаний в сфере охраны природы.
Исмаилов пояснил «Ведомостям», что под недружественными действиями подразумевается публичная позиция Greenpeace и WWF по отношению к крупным российским инфраструктурным проектам. Эти организации необоснованно заявляют, что такие проекты представляют угрозу для населения и биоразнообразия, организуют сбор подписей против их реализации, уточнил он. «Был случай, когда Greenpeace показал фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений (в октябре 2020 г. Greenpeace публиковал снимки, якобы доказывающие загрязнение, которые были опровергнуты властями региона. – «Ведомости»). Это деструктивно влияет на общественное мнение, формирует ложные представления о работе властей. А это уже не экология, а политика», – сказал Исмаилов.
Кто такие иноагенты
Статус иностранного агента введен в России с 2012 г. поправками в закон об НКО. В конце 2017 г. признавать иноагентами стали СМИ, в конце 2020 г. – физлиц. С 2017 г. Минюст включил в реестр иноагентов 76 НКО, СМИ-иноагентами признаны более 130 изданий и физлиц. Иноагенты обязаны, в частности, предоставлять более строгую отчетность надзорным органам, нужны обязательные пометки в СМИ при их упоминании. За нарушение требований предусматривается ответственность вплоть до уголовной.
Необходимость проверки есть, считает гендиректор Юридического центра промышленной экологии Дмитрий Мишуков. По его мнению, Greenpeace и WWF «не всегда объективно представляют информацию», зачастую не в лучшем свете выставляют решения правительства. По оценке эксперта, это может являться инструментом конкурентной борьбы и способом затормозить инвестиционную деятельность.
Мишуков упомянул критику решения правительства о видах разрешенной деятельности на Байкале: речь идет о возможности утилизации отходов Байкальского ЦБК с помощью термических методов. «Представители Greenpeace критиковали это решение, но лишь тогда, когда появился единый оператор по ликвидации накопленного вреда (ФЭО, структура «Росатома». – «Ведомости»)», – говорит он. Но, по его словам, норма о возможности этой деятельности была внесена в законодательство за несколько лет до этого, а «теперь возникают вопросы у ЮНЕСКО».
Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев напоминает о попытках активистов Greenpeace проникнуть на нефтедобывающую платформу «Приразломная» в Арктике (в 2012 и 2013 гг. они привели к возбуждению уголовного дела. – «Ведомости») и инициативе по созданию 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья Чукотки. В марте 2022 г. депутаты Чукотской думы требовали прекратить деятельность WWF в регионе после этой инициативы («Ведомости» писали об этом 28 марта, WWF опровергала обвинения). Депутаты считали, что такая зона повлияет на обороноспособность и экономическую безопасность страны, поставит под угрозу проход по Севморпути, прокладку линий связи и традиционное хозяйство коренных народов.
По мнению Гусева, международные организации замечают экологические проблемы избирательно, а действия Greenpeace и WWF в отношении проектов по добыче полезных ископаемых в России могут свидетельствовать о том, что они лоббируют интересы других государств.
Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков связывает инициативу РЭО с «валом законопроектов» по изменению экологического законодательства. По его словам, одним из законопроектов правительства предлагается упростить требования к экологической экспертизе при промышленном строительстве («Ведомости» писали об этом 5 апреля). «Также поправки разрушают систему особо охраняемых природных территорий. И есть НКО, которые сопротивляются таким предложениям», – говорит Цыпленков. А предложения признать НКО иноагентами связаны с тем, «что кто-то хочет ослабить давление экологических НКО», уверен он. «Ведомости» также направили запросы в WWF.
Пресс-служба Минюста на момент сдачи материала не ответила на запрос. Представитель Минприроды отметил, что министерство «работает со всеми природоохранными организациями».
По отчетности Greenpeace в России, в 2020 г. организация получила пожертвования и взносы на 348,5 млн руб. 212,2 млн руб. выдал Greenpeace International, 60,7 млн руб. – Greenpeace Нидерландов. По отчетности WWF в России финансирование в 2020 г. составило 1,4 млрд руб., из которых 701,8 млн руб. (50%) пришлось на иностранные структуры, включая подразделения организации в Великобритании, Германии и Швеции, а также зарубежные НПО и частные фонды.
Greenpeace и WWF – крупнейшие в мире международные НПО с отделениями в РФ, говорит управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. По закону статус иноагента может быть присвоен только российским НКО, поясняет он, на это указал Конституционный суд 29 мая 2019 г. «По формальным основаниям Greenpeace и WWF не могут быть признаны иноагентами. Минюст уже отказывал во включении Greenpeace в реестр иноагентов на данном основании», – отмечает Добрынин.
По словам юриста, иностранные организации могут быть признаны нежелательными, если они представляют «угрозу основам конституционного строя РФ или безопасности государства». Но такой статус устанавливается Генпрокуратурой по согласованию с МИДом, а не Минюстом, подчеркивает он. Добрынин не исключил, что сотрудников WWF и Greenpeace могут признать иноагентами как физлиц. После признания организации нежелательной участие в ее деятельности влечет административную ответственность, а в случае повторного правонарушения – уголовную (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), напоминает юрист.