«Единая Россия» ищет пути для импортозамещения

Как следует из паспорта проекта «Выбирай свое» (с ним ознакомились «Ведомости»), он рассчитан до 2026 г., основная цель – работа над поправками в законодательство, которые ускорят реализацию проектов импортозамещения. По словам Морозова, «Выбирай свое» будет работать по 20 направлениям и затронет медицину, детские и продовольственные товары, IT-сектор, транспорт и др. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая пояснила «Ведомостям», что у каждого проекта есть руководитель, их реализация подразумевает под собой всю необходимую помощь бизнесу.