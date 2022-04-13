«Единая Россия» ищет пути для импортозамещения

«Единая Россия» ищет пути для импортозамещенияПартия запустила два федеральных проекта
Президиум генсовета «Единой России» принял решение о создании двух «антисанкционных» федеральных партпроектов – «Цифровая Россия» и направленного на импортозамещение «Выбирай свое». Координировать первый будет депутат Госдумы Антон Немкин, а председателем совета станет секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По словам Немкина, одна из задач проекта – «сокращение оттока IT-специалистов из России и возвращение тех, кто уехал». Координатором «Выбирай свое» назначен замруководителя фракции в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Как следует из паспорта проекта «Выбирай свое» (с ним ознакомились «Ведомости»), он рассчитан до 2026 г., основная цель – работа над поправками в законодательство, которые ускорят реализацию проектов импортозамещения. По словам Морозова, «Выбирай свое» будет работать по 20 направлениям и затронет медицину, детские и продовольственные товары, IT-сектор, транспорт и др. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая пояснила «Ведомостям», что у каждого проекта есть руководитель, их реализация подразумевает под собой всю необходимую помощь бизнесу.