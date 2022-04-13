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«Единая Россия» ищет пути для импортозамещения

Партия запустила два федеральных проекта
Анна Нараева
Единороссы запустили два первых партийных проекта в рамках борьбы с последствиями антироссийских санкций. В их рамках они будут работать над законопроектами для импортозамещения / Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Президиум генсовета «Единой России» принял решение о создании двух «антисанкционных» федеральных партпроектов – «Цифровая Россия» и направленного на импортозамещение «Выбирай свое». Координировать первый будет депутат Госдумы Антон Немкин, а председателем совета станет секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По словам Немкина, одна из задач проекта – «сокращение оттока IT-специалистов из России и возвращение тех, кто уехал». Координатором «Выбирай свое» назначен замруководителя фракции в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Как следует из паспорта проекта «Выбирай свое» (с ним ознакомились «Ведомости»), он рассчитан до 2026 г., основная цель – работа над поправками в законодательство, которые ускорят реализацию проектов импортозамещения. По словам Морозова, «Выбирай свое» будет работать по 20 направлениям и затронет медицину, детские и продовольственные товары, IT-сектор, транспорт и др. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая пояснила «Ведомостям», что у каждого проекта есть руководитель, их реализация подразумевает под собой всю необходимую помощь бизнесу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных