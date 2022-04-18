На Байкале разрешат строить только для БАМа и Транссиба

Инициативу Белый дом внес в Госдуму 25 марта. Документ в первоначальной редакции должен был освободить от необходимости проводить экологическую экспертизу при реализации на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) всех объектов для «модернизации и расширения транспортной, промышленной и иной инфраструктуры», т. е. не только магистральной инфраструктуры, как в действующем законодательстве. Схожие поправки предложили в закон об ООПТ, а также в закон об охране озера Байкал. «Ведомости» ознакомились с проектом поправок, с учетом которых нижней палате рекомендуют принять законопроект во втором чтении.