На Байкале разрешат строить только для БАМа и Транссиба

На Байкале разрешат строить только для БАМа и ТранссибаГосдума уточнила поправки по застройке в заповедниках
Госдума 19 апреля должна рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект, изначальная версия которого допускала строительство любых инфраструктурных и промышленных объектов на территориях заповедников. Комитет по строительству (отвечает за законопроект в Госдуме) предложил скорректировать инициативу, сказал «Ведомостям» его председатель Сергей Пахомов. Поправки готовились и с учетом мнения депутатов комитета по экологии. Его председатель Дмитрий Кобылкин сказал, что в адрес комитета поступили «десятки тысяч обращений граждан, обеспокоенных судьбой заповедных территорий, которые могли быть затронуты в случае принятия законопроекта в первоначальной редакции».
Инициативу Белый дом внес в Госдуму 25 марта. Документ в первоначальной редакции должен был освободить от необходимости проводить экологическую экспертизу при реализации на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) всех объектов для «модернизации и расширения транспортной, промышленной и иной инфраструктуры», т. е. не только магистральной инфраструктуры, как в действующем законодательстве. Схожие поправки предложили в закон об ООПТ, а также в закон об охране озера Байкал. «Ведомости» ознакомились с проектом поправок, с учетом которых нижней палате рекомендуют принять законопроект во втором чтении.