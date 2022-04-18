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На Байкале разрешат строить только для БАМа и Транссиба

Госдума уточнила поправки по застройке в заповедниках
Елена Мухаметшина Василий Милькин Денис Ильюшенков Ксения Потаева
Минприроды в разработке законопроекта не участвовало / Владимир Смирнов / РИА Новости

Госдума 19 апреля должна рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект, изначальная версия которого допускала строительство любых инфраструктурных и промышленных объектов на территориях заповедников. Комитет по строительству (отвечает за законопроект в Госдуме) предложил скорректировать инициативу, сказал «Ведомостям» его председатель Сергей Пахомов. Поправки готовились и с учетом мнения депутатов комитета по экологии. Его председатель Дмитрий Кобылкин сказал, что в адрес комитета поступили «десятки тысяч обращений граждан, обеспокоенных судьбой заповедных территорий, которые могли быть затронуты в случае принятия законопроекта в первоначальной редакции».

Инициативу Белый дом внес в Госдуму 25 марта. Документ в первоначальной редакции должен был освободить от необходимости проводить экологическую экспертизу при реализации на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) всех объектов для «модернизации и расширения транспортной, промышленной и иной инфраструктуры», т. е. не только магистральной инфраструктуры, как в действующем законодательстве. Схожие поправки предложили в закон об ООПТ, а также в закон об охране озера Байкал. «Ведомости» ознакомились с проектом поправок, с учетом которых нижней палате рекомендуют принять законопроект во втором чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных