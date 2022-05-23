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США создают в Азии и Тихом океане новое партнерство

Оно направлено на экономическое ослабление Китая
Илья Лакстыгал Антон Козлов
Участники соглашения, как сообщает Белый дом, будут добиваться принятия обязательств по введению и обеспечению соблюдения эффективных режимов налогообложения, по борьбе с отмыванием денег и взяточничеством / SAUL LOEB / AFP

Президент США Джо Байден запустил 23 мая в Токио новое торговое соглашение с 12 странами Индо-Тихоокеанского региона (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Соглашение кроме США и Японии включает Австралию, Бруней, Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд и Южную Корею, сообщила пресс-служба Белого дома. Указанные страны составляют 40% мирового ВВП и 60% населения земного шара. Соглашение представляет собой направления для развития диалога по широкому кругу вопросов, включая обязательства в области чистой энергии» в регионе, декарбонизации и строительства инфраструктуры, мониторинга сбоев в цепочках поставок и т.п.

О разработке Вашингтоном новой экономической стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе заместитель торгового представителя США Сара Бьянки впервые упомянула 1 февраля. Его содержания Бьянки не раскрыла. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации Байдена 7 февраля поясняла, что, согласно проекту стратегии, американцы намерены усилить контакты с государствами АТР. Есть, по данным газеты, в проекте и меры по облегчению доступа к американскому рынку сельскохозяйственной продукции для стран Юго-Восточной Азии.

В то же время WSJ отмечала, что целью стратегии не является возвращение США в инициированный ими самими при президенте Бараке Обаме проект Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), из которого Вашингтон вышел при президенте Дональде Трампе. Но эксперты, опрошенные «Ведомостями», видят противоположную картину: США явно начали наступательную экономическую политику в Азии. Инициатива ТТП изначально охватывала 12 стран АТР, включая азиатские, латиноамериканские государства, Австралию, Новую Зеландию и США, но исключая Китай, который это соглашение фактически должно было экономически сдерживать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных