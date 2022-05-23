США создают в Азии и Тихом океане новое партнерство

В то же время WSJ отмечала, что целью стратегии не является возвращение США в инициированный ими самими при президенте Бараке Обаме проект Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), из которого Вашингтон вышел при президенте Дональде Трампе. Но эксперты, опрошенные «Ведомостями», видят противоположную картину: США явно начали наступательную экономическую политику в Азии. Инициатива ТТП изначально охватывала 12 стран АТР, включая азиатские, латиноамериканские государства, Австралию, Новую Зеландию и США, но исключая Китай, который это соглашение фактически должно было экономически сдерживать.