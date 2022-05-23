США создают в Азии и Тихом океане новое партнерство

США создают в Азии и Тихом океане новое партнерствоОно направлено на экономическое ослабление Китая
Президент США Джо Байден запустил 23 мая в Токио новое торговое соглашение с 12 странами Индо-Тихоокеанского региона (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Соглашение кроме США и Японии включает Австралию, Бруней, Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд и Южную Корею, сообщила пресс-служба Белого дома. Указанные страны составляют 40% мирового ВВП и 60% населения земного шара. Соглашение представляет собой направления для развития диалога по широкому кругу вопросов, включая обязательства в области чистой энергии» в регионе, декарбонизации и строительства инфраструктуры, мониторинга сбоев в цепочках поставок и т.п.
О разработке Вашингтоном новой экономической стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе заместитель торгового представителя США Сара Бьянки впервые упомянула 1 февраля. Его содержания Бьянки не раскрыла. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации Байдена 7 февраля поясняла, что, согласно проекту стратегии, американцы намерены усилить контакты с государствами АТР. Есть, по данным газеты, в проекте и меры по облегчению доступа к американскому рынку сельскохозяйственной продукции для стран Юго-Восточной Азии.
В то же время WSJ отмечала, что целью стратегии не является возвращение США в инициированный ими самими при президенте Бараке Обаме проект Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), из которого Вашингтон вышел при президенте Дональде Трампе. Но эксперты, опрошенные «Ведомостями», видят противоположную картину: США явно начали наступательную экономическую политику в Азии. Инициатива ТТП изначально охватывала 12 стран АТР, включая азиатские, латиноамериканские государства, Австралию, Новую Зеландию и США, но исключая Китай, который это соглашение фактически должно было экономически сдерживать.