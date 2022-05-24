Суды планируют сэкономить на почтовых отправлениях

Суды планируют сэкономить на почтовых отправленияхВерховный суд предпринимает новую попытку борьбы с бумажными повестками
Расходы судебной системы России на почтовые отправления в 2021 г. составили 7,9 млрд руб., рассказал на заседании Совета судей председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев. Он предложил направлять повестки и уведомления через портал госуслуг или Единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
«Необходимо дальнейшее расширение применения электронных технологий в сфере правосудия, в том числе в целях перевода судебных архивов в электронную форму и направления извещений о времени и месте судебного заседания посредством электронной почты», – заявил Лебедев. Это поможет оптимизации судебной нагрузки, которая в то же время «не должна приводить к снижению уровня правовой защищенности граждан и бизнеса».
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам