Суды планируют сэкономить на почтовых отправлениях

«Необходимо дальнейшее расширение применения электронных технологий в сфере правосудия, в том числе в целях перевода судебных архивов в электронную форму и направления извещений о времени и месте судебного заседания посредством электронной почты», – заявил Лебедев. Это поможет оптимизации судебной нагрузки, которая в то же время «не должна приводить к снижению уровня правовой защищенности граждан и бизнеса».