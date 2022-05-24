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Суды планируют сэкономить на почтовых отправлениях

Верховный суд предпринимает новую попытку борьбы с бумажными повестками
Марина Царева Екатерина Кинякина
Вячеслав Лебедев считает, что правосудие должно быть более современным / Сергей Бобылев / ТАСС

Расходы судебной системы России на почтовые отправления в 2021 г. составили 7,9 млрд руб., рассказал на заседании Совета судей председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев. Он предложил направлять повестки и уведомления через портал госуслуг или Единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

«Необходимо дальнейшее расширение применения электронных технологий в сфере правосудия, в том числе в целях перевода судебных архивов в электронную форму и направления извещений о времени и месте судебного заседания посредством электронной почты», – заявил Лебедев. Это поможет оптимизации судебной нагрузки, которая в то же время «не должна приводить к снижению уровня правовой защищенности граждан и бизнеса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных