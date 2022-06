Тон в отношении конфликта на Украине на Западе меняется

В последние недели в западной, в том числе американской, прессе начали появляться материалы, в которых в отличие от тона, взятого в марте – апреле, выражается определенный скептицизм в отношении перспектив победы Украины над Россией и анализируются иные варианты развития событий. 2 июня близкий к администрации США обозреватель Дэвид Игнейшес в этом ключе интерпретировал в Washington Post опубликованную накануне New York Times колонку президента Джо Байдена. Он подчеркнул такие тезисы, как отсутствие намерений свергнуть Владимира Путина и ограничения на применение дальнобойных реактивных систем залпового огня. По мнению этого обозревателя, возможен такой же исход конфликта на Украине, как и в случае корейской войны 1950–1953 гг., результатом которой стало появление «экономического бриллианта» на юге полуострова и диктатуры на севере. Понятно, что Южной Кореей будущего должна в таком случае стать подконтрольная Киеву часть Украины. Призывы искать какое-то мирное решение в связи с тем, что конфликт затягивается, теперь регулярно звучат и в других западных медиа. Осторожно ставится под сомнение и объективность картины происходящего. 8 июня в The New York Times появилась статья о том, что у США нет ясных представлений об украинской военной стратегии, хотя они передали оружия на миллиарды долларов, и им якобы приходится полагаться на данные союзников из-за отсутствия должного количества брифингов со стороны Украины. Утверждается даже, что о российской армии США знают больше, чем об украинской.