Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Тон в отношении конфликта на Украине на Западе меняется

Но это не означает близости переговоров
Алексей Никольский
Некая деэскалация на Западе не исключается / ROBERTO SCHMIDT / AFP

В последние недели в западной, в том числе американской, прессе начали появляться материалы, в которых в отличие от тона, взятого в марте – апреле, выражается определенный скептицизм в отношении перспектив победы Украины над Россией и анализируются иные варианты развития событий. 2 июня близкий к администрации США обозреватель Дэвид Игнейшес в этом ключе интерпретировал в Washington Post опубликованную накануне New York Times колонку президента Джо Байдена. Он подчеркнул такие тезисы, как отсутствие намерений свергнуть Владимира Путина и ограничения на применение дальнобойных реактивных систем залпового огня. По мнению этого обозревателя, возможен такой же исход конфликта на Украине, как и в случае корейской войны 1950–1953 гг., результатом которой стало появление «экономического бриллианта» на юге полуострова и диктатуры на севере. Понятно, что Южной Кореей будущего должна в таком случае стать подконтрольная Киеву часть Украины. Призывы искать какое-то мирное решение в связи с тем, что конфликт затягивается, теперь регулярно звучат и в других западных медиа. Осторожно ставится под сомнение и объективность картины происходящего. 8 июня в The New York Times появилась статья о том, что у США нет ясных представлений об украинской военной стратегии, хотя они передали оружия на миллиарды долларов, и им якобы приходится полагаться на данные союзников из-за отсутствия должного количества брифингов со стороны Украины. Утверждается даже, что о российской армии США знают больше, чем об украинской.

Отдельно стоит отметить многочисленные репортажи с линии фронта в Донбассе, где украинские военные говорят о тяжести боевых действий для них, правда, обычно это сопровождается призывами поставить больше оружия.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных