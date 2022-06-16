Минюст предложил создать реестр третейских судов и изменить подход к арбитрам

Минюст предложил создать реестр третейских судов и изменить подход к арбитрамПоправки подготовлены из-за споров о санкциях
Минюст предложил включить в единый госреестр российские и иностранные арбитражные учреждения, постоянно работающие в РФ. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ».
Сейчас к сторонам арбитража относятся юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица. Минюст предлагает добавить к ним госорганы, органы местного самоуправления, а также иностранные структуры без образования юрлица.
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