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Минюст предложил создать реестр третейских судов и изменить подход к арбитрам

Поправки подготовлены из-за споров о санкциях
Елена Мухаметшина Марина Царева
Максим Стулов / Ведомости

Минюст предложил включить в единый госреестр российские и иностранные арбитражные учреждения, постоянно работающие в РФ. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ». 

Сейчас к сторонам арбитража относятся юрлица, индивидуальные предприниматели и физлица. Минюст предлагает добавить к ним госорганы, органы местного самоуправления, а также иностранные структуры без образования юрлица. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных